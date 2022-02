Nel Test Superbike a Portimao Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu non si risparmiano: il campione Kawasaki al lavoro su assetto, telaio ed elettronica della ZX-10RR.

Il test Superbike di Portimao regala subito emozioni. Nella seconda giornata Jonathan Rea stralcia il record della pista al mattino: 1:39.851. Toprak Razgatlioglu lo supera al pomeriggio, poi nel finale supera anche se stesso: 1:39.616. I due titani del WorldSBK sono stati i primi a rompere la barriera dell’1’40” all’Algarve e preannunciano battaglia, anche se si tratta solo di test invernali.

Jonathan Rea perfeziona il telaio

Nel paddock i due hanno scambiato qualche chiacchiera, persiste il rapporto diplomatico, anche se in certi scorci del 2021 sembrava fosse agli sgoccioli. Il freddo dell’inverno tiene ancora in letargo i bollori della rovente rivalità. Fatto sta che a Portimao non si sono risparmiati per guadagnarsi il primo crono della combinata. Anche se la saggezza spinge tecnici e piloti a guardare soprattutto allo sviluppo della moto. In questo caso la Kawasaki ZX-10RR ha apportato piccole importanti modifiche alla Ninja 2022, a cominciare dal cambio. “Siamo stati in grado di sfruttare al meglio le prestazioni dei nuovi pneumatici“, spiega Jonathan Rea. “E ci siamo anche mossi nella direzione giusta con l’assetto del telaio. Oggi abbiamo potuto dimostrare di essere già molto competitivi“.

Rea-Razgatlioglu sotto il muro dell’1:40″

Il sei volte iridato ha “giocato” con l’elettronica e le gomme Pirelli, “tutto è andato secondo i piani”. Portimao è una delle sue piste preferite, qui il campionato Superbike approderà ad ottobre in condizioni esterne diverse. Jonathan Rea lascia il Portogallo abbastanza soddisfatto, anche il long run finale ha dato buon esito e nessun calo anomalo delle gomme. “Mercoledì ho ricevuto ottimi riscontri ed è così che ho stabilito il mio miglior tempo personale. Ero molto rilassato e non ho commesso errori. Guidare in meno di 1:40 minuti a Portimao è davvero super veloce!“.

In una occasione Jonathan Rea e Toprak Razgatliogli si sono incrociati in pista alla curva 1, con il pilota turco che ha superato il rivale in frenata. “Era come in gara“, ha sorriso il neo campione della Yamaha. “Johnny ama i combattimenti tanto quanto me. Abbiamo iniziato molto bene la stagione, speriamo che continui così. Nel prossimo test confronteremo di nuovo le diverse impostazioni di elettronica e poi decideremo quale direzione prendere“.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri