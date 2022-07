Superbike, Jonathan Rea: “A Most mi aspetto di partire forte”

Jonathan Rea non ha raccolto nessuna vittoria nelle ultime sei gare del Mondiale Superbike, dopo i week-end di Misano e Donington in cui ha dovuto sopperire sotto le avanzate di Razgatlioglu e Bautista. Per il sei volte iridato l’impresa iridata si fa sempre più difficile, ma dopo Most la pausa estiva potrebbe giocare a suo favore soprattutto dal punto di vista mentale. Il circuito ceco non è terreno favorevole per la Kawasaki, ma l’obiettivo è sicuramente ribaltare il pronostico e interrompere il digiuno di successi.

Rea verso la pausa del Mondiale Superbike

Davanti in classifica c’è la Ducati di Alvaro Bautista, che ha rimediato il suo primo zero stagionale in Inghilterra. Alle spalle il campione turco della Yamaha autore di una tripletta nell’ultimo round. Jonathan Rea ce la sta davvero mettendo tutta, come dimostra il nuovo record del circuito firmato a Donington durante le qualifiche. Inoltre il gap dal leader si è ridotto a 17 punti rispetto ai 36 del post Misano. “È importante entrare nella pausa estiva con un buon feeling e un po’ di slancio“, ha detto il nordirlandese. Most è una pista stretta dove ha girato lo scorso anno per la prima volta, al limite in termini di sicurezza, sebbene abbiano riasfaltato certi settori. “Forte di tutti i dati che abbiamo guadagnato la scorsa stagione e dei miglioramenti nella Ninja ZX-10RR, mi aspetto di partire forte“.

Serve almeno una vittoria per andare in vacanza più serenamente, sulle ali del nuovo contratto firmato con Kawasaki pochi giorni fa. “L’obiettivo è andare lì per massimizzare le nostre opportunità – ha concluso Jonathan Rea – e arrivare con una borsa piena di punti prima della pausa estiva“. Dopo un agosto senza gare del WorldSBK, il prossimo appuntamento Superbike è previsto dal 9 all’11 settembre a Magny-Cours.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri