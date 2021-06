Superbike, Jonathan Rea: a Donington un telaio di “salvataggio”

Jonathan Rea arriva a Donington da leader del Mondiale Superbike. A disposizione alcune opzioni di telaio. Gara di casa anche per Alex Lowes.

Gara di casa per Jonathan Rea e Alex Lowes in questo week-end di Superbike a Donington. Dal 2013 ad oggi il nordirlandese ha collezionato già 14 vittorie, ad eccezione del 2020, con il Gran Premio annullato per emergenza Covid-19. Un’attesa che scalpita per ricalcare un asfalto amico dove il leader del WorldSBK potrebbe allungare il passo in classifica. “E’ la nostra prima gara di casa in due anni e ci saranno alcuni tifosi in pista. È bello, naturalmente sarebbe meglio un Donington completo. Ma i fan creeranno un po’ di atmosfera e non vedo l’ora di correre“.

Nell’ultimo round britannico Jonathan Rea ha fatto tris, ripetersi sarebbe uno storico colpaccio. Reduce dal triplice podio a Misano, deve guardarsi le spalle dal “nuovo” inseguitore Razgatlioglu a -20. “E’ anche una buona pista per la Ninja ZX-10RR. Spero in un weekend davvero buono e lavoreremo per questo dalla prima sessione di prove libere. Dobbiamo capire le opzioni di gomme Pirelli e continueremo a mettere a punto la nostra moto per essere pronti per le gare. Durante i test di Navarra, abbiamo provato alcune opzioni di telaio e abbiamo una buona conoscenza della finestra di lavoro Kawasaki. Quindi abbiamo opzioni in caso di difficoltà“.

Alex Lowes non ha ancora vinto a Donington, almeno non nel Mondiale Superbike. Inizia ad avvertire la pressione del confronto con Jonathan Rea. Nel valutarlo impossibile non tenere conto che abbia la miglior moto a disposizione e finora i risultati lasciano a desiderare. Il 30enne è a 61 punti dal leader Rea ed è quarto in classifica con 88 punti. Mentre Jonnhy è salito sul podio in ciascuna delle nove gare finora in questa stagione, Lowes ha centrato tre podi al via ad Aragon. A Doningotn sarà fondamentale fare risultato. “Anche a me piace questa pista e ho ottenuto dei buoni risultati qui. Inoltre, la Kawasaki ha sempre fatto abbastanza bene. Questa è la prima volta che guiderò la Ninja ZX-10RR a Donington. È una pista che sembra funzionare bene con la nostra moto e il mio obiettivo è tornare sul podio”.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” Bestseller su Amazon Libri