Superbike, Jonathan Rea a confronto con Ducati: “Primo vero test”

Jonathan Rea in pista l'8-9 febbraio per il secondo test Superbike 2022. A Portimao ci sarà anche Alvaro Bautista e l'artiglieria Ducati SBK.

Jonathan Rea e Alex Lowes si apprestano al secondo test Superbike del 2022. Dopo l’uscita di gennaio a Jerez, preceduta dal test di dicembre, il team KRT sarà a Portimao l’8 e 9 febbraio per un primo confronto diretto con Ducati. Il nuovo anno di Johnny è iniziato subito con tempi eccellenti segnati in sella alla Ninja ZX-10RR, provando alcuni nuovi componenti e settaggi. Ha sfruttato solo mezza giornata, in Portogallo aumenterà la mole di lavoro. La pista è stata noleggiata da Ducati e Kawasaki si è unita per eseguire comparazioni su un layout diverso da quello spagnolo.

Rea-Bautista primo confronto diretto

Il tracciato di Algarve sarà perfetto per provare a migliorare frenata e ingresso in curva, dove Toprak Razgatlioglu e la Yamaha M1 hanno fatto la differenza nel Mondiale Superbike 2021. Due giorni di test fondamentali per gli ingegneri della Casa verde, che in base ai nuovi dati allestiranno un pacchetto semi-definitivo per il prossimo impegno al Montmelò del 25-26 marzo. “È bello tornare in moto, soprattutto a Portimao, che è una pista che mi piace“, ammette Jonathan Rea. L’obiettivo è riconfermare gli elementi positivi già saggiati a dicembre e gennaio. “Avremo buone informazioni per capire se siamo sulla retta via“.

Kawasaki sembra sulla strada giusta per l’allestimento di un pacchetto competitivo per la nuova Ninja. “Sento che abbiamo decisamente migliorato la moto rispetto allo scorso anno. A Jerez sono stato in grado di fare un long run, abbiamo riscontrato alcuni aspetti positivi con la moto e il mio stile di guida“. L’attenzione sarà focalizzata anche sul comportamento delle gomme Pirelli, in particolare la SCQ, la nuova qualifica 2022 che potrebbe essere utilizzabile anche in Superpole Race. “Ci saranno anche più moto in pista a Portimao e molti costruttori saranno lì a testare. Questo è il primo vero test dove saremo tutti insieme – conclude Jonathan Rea -. E’ sempre bello fare dei confronti“. La prima sfida ufficiosa ad Alvaro Bautista è stata appena lanciata.

