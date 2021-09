Superbike Jerez: Toprak-Rea-Redding sfida stellare, orari tv e streaming

Alle 10:30 e alle 15:00 le sessioni Superbike del Mondiale a Jerez. Toprak-Rea-Redding, la battaglia è stellare. Ecco gli orari TV e le dirette streaming previste per oggi

Ecco gli orari TV e i collegamenti streaming previsti per la decima tappa Superbike a Jerez, in Andalusia. Siamo a metà del trittico iberico che lo scorso week end ha portato il Mondiale al Montmelò (Barcellona) e continuerà il prossimo a Portimao (Portogallo). Ci sono appena duecento chilometri fra Jerez e Portimao, uno spostamento molto agevole per l’intera carovana delle derivate dalla serie. La situazione di classifica è la più affascinante degli ultimi anni. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) comanda con un solo punto di margine sul campione in carica Jonathan Rea (Kawasaki). E’ ancora in corsa anche la Ducati, con Scott Redding a -60 punti. A Jerez nel 2020 Redding vinse le due gare lunghe.

Novità e meteo

Montmelò ha lasciato diversi danni. Tom Sykes è fuori causa per trauma cranico e in BMW viene sostituito da Eugene Laverty. Chaz Davies, che ieri ha annunciato il ritiro a fine stagione, soffre i postumi dell’incidente con Lucas Mahias: sulla Ducati Go Eleven sale Loris Baz, reduce dal MotoAmerica. Meteo: oggi è previsto cielo nuvoloso, senza pioggia, con temperatura massima di 23 °C. Per i prossimi due giorni le condizioni dovrebbero migliorare e le temperature di aria e asfalto salire di 4-5 °C.

Le highlights su Corsedimoto

Il round di Jerez sarà trasmesso integralmente da Sky Sport MotoGP HD, per abbonati. Le tre gare saranno visibili in diretta anche su TV8. Sul nostro sito offriremo (gratis), come di consueto, le highlights delle gare e dei momenti più spettacolari del weekend. Qui di seguito il programma in pista e gli orari dei collegamenti TV. La diretta su Sky è accessibile anche on line (sempre per abbonati) via NowTV.

La programmazione TV

Venerdì 24 settembre 2021

9:45-10.15 WorldSSP300 Prove 1

10:30-11:15 WorldSBK Prove 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

11:25-12.10 WorldSSP Prove 1

14:15-14:45 WorldSSP300 Prove 2

15:00-15:45 WorldSBK Prove 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

16:00-16:45 WorldSSP Prove 2

Sabato 25 settembre 2021

9:00-9:30 WorldSBK Prove 3

9:45-10:05 WorldSSP300 Superpole

10:25-10:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

11:10-11:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

12:45 WorldSSP300 Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

Domenica 26 settembre 2021

9:00-9:15 WorldSBK Warm Up

9:25-9:40 WorldSSP Warm Up

9:50-10:05 WorldSSP300 Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP, differita TV8 ore 13)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

