Superbike Jerez: Michael van der Mark si prende le libere 3

L'olandese della Yamaha sale al vertice con pista fresca, Jonathan Rea simula la gara con un passo formidabile. Ma quanto contano questi tempi?

Michael van der Mark è stato il più veloce a Jerez nella FP3. L’olandese ha girato in 1’39″639 nella sessione di appena 20 minuti disputata in condizioni di temperatura aria e asfalto assai più fresche (25°C aria, 29° C asfalto) rispetto a quelle previste alle 14, orario di partenza di gara 1. Sono previsti 39°C aria e oltre 60° C sulla pista! C’è quindi da chiedersi quanto valgano queste prestazioni in ottica risultato finale. Il più veloce in pista, sul passo, è stato Jonathan Rea che ha compiuto undici passaggi (la gara ne conterà venti) sul passo di 1’40”. Van der Mark invece è stato super nei due giri finali. La Yamaha comunque ha rialzato la testa dopo un venerdi sottotono: Toprak Razgatlioglu è quarto a 280 millesimi dal compagno di squadra. Benissimo anche Loris Baz, davanti al turco ed efficacissimo anche sul ritmo. Qui gli orari TV della giornata

Scott Redding al lavoro

Il ducatista si è fermato al quinto posto, ma da venerdi mattina sta lavorando essenzialmente in ottica gara. Il passo è ottimo, l’incognita – come per gli altri – è legata al comportamento delle gomme: la Panigale V4 R sarà sufficientemente dolce? E’ rientrato nei ranghi Michael Rinaldi, decimo, dopo il lampo in FP2, con gomme soffici. Il romagnolo comunque precede l’ufficiale Chaz Davies. Si è preoccupato soltanto di sistemare l’assetto per la gara anche Alvaro Bautista, soltanto 12° con la Honda HRC, con 1’40″398 in linea con i riferimenti del giorno prima. Lo spagnolo è la grande incognita di gara 1: riuscirà a portare la nuova Fireblade in zona podio? Alle 11 c’è la Superpole, che su questo tracciato è particolarmente importante. Scattare davanti sarà decisivo, in una gara 1 (ore 14) dalle mille incognite.

Foto Diego De Col