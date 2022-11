Superbike Indonesia: Michael Rinaldi “Bei sorpassi ma punto al podio”

Michael Rinaldi ha ormai messo in cassaforte il quarto in classifica finale ma quest’anno puntava certamente più in alto. Il pilota romagnolo, compagno di squadra di Alvaro Bautista, in questa stagione è stato regolare, costante. E’ salito quattro volte sul podio e nel resto delle gare si è classificato spesso tra quarta e la sesta posizione. A Mandalika in gara-1 è stato autore di una bella rimonta dal nono posto al quinto, dietro ad Andrea Locatelli.

“E’ stata una gara positiva – commenta Michael Rinaldi – Dopo una qualifica un po’ difficile sono riuscito a rimontare un po’ di posizioni. Ad inizio gara ho fatto un po’ fatica ma dopo cinque giri ho trovato un buon feeling con la moto, ho sorpassato vari piloti fino che al quattordicesimo giro. Ho sorpassato anche Locatelli ed ero quarto e pensavo di finire in quella posizione”.

Poi cosa è successo?

“Ho avuto un deterioramento della gomma ed ho rischiato di cadere. Locatelli mi ha passato, ho provato a riprenderlo ma la gomma dietro era finita, ho rischiato nuovamente di cadere, quindi nulla da fare. Sono abbastanza contento del passo ma dobbiamo migliorare nei primi e negli ultimi giri altrimenti è difficile lottare per il podio. Ora sarà importante fare bene nella Superpole per risalire un po’ e cercare quindi di conquistare il podio in gara-2“.

Con la rimonta in gara-1 Michael Rinaldi ha conquistato il quarto posto nella speciale classifica Spired Rider che premia i piloti che hanno guadagnato più posizioni dalla griglia alla gara. In questa particolare graduatoria c’è saldamente al comando Luca Bernardi, che pur non partecipando agli ultimi tre round, ha già quasi vinto il premio messo in paio da Hyundai.

