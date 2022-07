Superbike, il ritorno di Toprak: “Posso frenare e superare come voglio”

Il campione Superbike Toprak Razgatlioglu mette a segno un altro piccolo record segnando la sua prima tripletta dall’introduzione della Superpole Race. L’impresa era riuscita a Magny Cours nel 2021, poi una protesta della Kawasaki al termine della gara sprint lo ha retrocesso al 2° posto. Il tris arriva sul circuito di Donington, tradizionalmente considerato il fortino di Jonathan Rea, che stavolta deve accontentarsi di tre podi e lascia la sua Gran Bretagna senza vittorie.

Razgatlioglu alla riscossa

La stagione Superbike 2022 non era iniziata nel migliore dei modi per il fuoriclasse turco, da Misano qualcosa sembra cambiato e a Donington il suo team ha apportato quelle piccole ma decisive modifiche alla R1 che sono poi risultate decisive. Non ha lasciato scampo agli inseguitori, anche se in gara-2 ha dovuto sfoggiare tutto il suo talento e le abilità in frenata per difendersi da Jonathan Rea, fino a quando non ha dovuto mollare la presa. Nelle prove libere ha lamentato una mancanza di grip al posteriore, ma le alte temperature inglesi hanno giocato a suo favore. “Ora la mia moto è come l’anno scorso e posso guidare nel tipico stile Toprak. Frenare forte e sorpassare altri piloti ora è di nuovo molto facile. Questo perché ho ritrovato aderenza, non so cosa abbiano cambiato sul set-up. Dopo aver vinto il titolo mondiale, il mio grande sogno era vincere tre gare in un week-end. Ora devo pensare a nuovi obiettivi“.

Obiettivo titolo Superbike-bis

Toprak Razgatlioglu è riuscito a ridurre il distacco dal leader del mondiale Alvaro Bautista da 79 punti a 43 in un fine settimana. “In questo momento mi sto concentrando solo sulle gare“, ha detto il 25enne campione della Yamaha. “A Most lotterò ancora per la vittoria, una pista che mi piace. Il campionato è tutt’altro che finito, ci sono ancora tante gare da disputare“. Sette i round Superbike ancora da correre, c’è tutto il tempo per ribaltare la classifica e ribadire il titolo iridato. “Sono rilassato, posso frenare e sorpassare i rivali come piace a me. Basta vedere la lotta che ho fatto con Jonathan Rea, mi sono davvero divertito“.