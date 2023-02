Superbike: Honda HRC all’attacco, sarà la volta buona?

Formazione invariata per il Team HRC WorldSBK, ci si aspetta di più da entrambi in sella alla CBR1000RR-R FIREBLADE presentata oggi. Alle spalle un anno di debutto sia per Iker Lecuona che per Xavi Vierge, due ex del Motomondiale e punte del progetto Honda nel Mondiale Superbike. Moto, gomme, circuiti… Tante cose da imparare per i due ragazzi spagnoli, che quest’anno ripartono con rinnovata determinazione a fare bene. Con un aiuto in più dalle super concessioni.

“Quest’anno vogliamo fare un passo avanti: lottare per il podio, vincere gare, puntare al campionato” ha sottolineato il team manager Leon Camier. Ben conscio però delle difficoltà da superare sul lato tecnico della Fireblade: “Dobbiamo migliorare in ogni area. Motore, accelerazione, telaio, turning… È sempre un insieme di fattori.” Un altro aspetto non indifferente è il fatto che nel 2022 i piloti Honda fossero tutt’e due al debutto in Superbike. “Abbiamo già visto di cosa sono capaci, ora sono in una posizione tale da poter attaccare fin dalle prime libere” ha aggiunto Camier. “Siamo sicuri che quest’anno faremo un altro passo nella giusta direzione.”

“Honda ha lavorato duramente per darci una moto migliore dell’anno scorso” ha aggiunto Iker Lecuona, con una pole ed un podio a referto nel 2022. “Abbiamo altri due giorni di test in Australia prima dell’inizio del campionato, tempo quindi valutare il nuovo materiale.” Xavi Vierge si allinea, rimarcando anche il fatto che si tratta del suo secondo anno in Superbike. “Stavolta non devo partire da zero, con tante cose da imparare” ha dichiarato. “Quest’anno possiamo fare un bel passo avanti.”

