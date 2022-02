Superbike: Honda HRC fa da sola, tempi top secret a Portimao

Xavi Vierge e Iker Lecuona impegnati in due giornate di test a Portimao: "Honda HRC nella giusta direzione" ma per capire se è vero bisognerà aspettare il Mondiale

Honda HRC continua a preparare in segreto la riscossa Superbike. Iker Lecuona e Xavi Vierge hanno girato per due giorni a Portimao, dove le squadre concorrenti avevano fatto tappa due settimane prima. La formazione giapponese non ha diramato tempi sul giro, quindi impossibile capire a che punto sia lo sviluppo della CBR-RR Fireblade. Ma soprattutto farsi un’idea del tempo che sarà necessario ai due debuttanti per adattarsi alla categoria e alle gomme Pirelli. “Il primo giorno ho avuto l’impressione di non aver mai girato su questo tracciato” ha commentato Xavi Vierge, che pure viene dalla Moto2 e a Portimao ha già gareggiato. “Il secondo giorno faceva un pò più freddo di quanto ci aspettassimo ma siamo andati bene. Sono felice perchè penso che stiamo lavorando molto bene“. Per capire se la sensazione avrà riscontro in pista bisognerà aspettare, probabilmente, il primo round Mondiale in programma il 9-10 aprile al Motorland Aragon.

Honda HRC, ripartenza dal foglio bianco

Oltre ai piloti il gigante di Tokyo ha cambiato sospensioni, passando da Ohlins a Showa, e freni, adottando i Nissin. I tecnici HRC hanno in mano solo i riferimenti raccolti lo scorso anno dal team satellite Moriwaki con Leandro Mercado: non è dato sapere quanto e come si stiano rivelando utili. “Su una pista completamente diversa come Portimao abbiamo dovuto affrontare le stesse problematiche che avevano registrato nella precedente uscita di Jerez, questo significa che stiamo andando nella giusta direzione.”

Prossima fermata Jerez

Vierge e Lecuona torneranno in pista la prossima settimana, tornando a Jerez. Honda HRC continuerà a girare da sola, mentre parte delle concorrenti si ritroveranno il 3-4 marzo ad Aragon. Il test più intrigante, visto che ci saranno più o meno tutti, è quello programmato a metà marzo (15-17) a Misano. Successivamente alcuni faranno tappa a Barcellona, prima di ritrovarsi tutti di nuovo al Motorland Aragon il 3-4 per i collaudi ufficiali, prova generale del Mondiale.