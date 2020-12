Superbike, Gomme Pirelli anche per i 12enni della Yamaha R3 Cup 2021

Pirelli sarà fornitore unico della prima edizione della European Yamaha R3 Cup, la nuova serie riservata agli aspiranti campioni dai 12 ai 20 anni d'età

Pirelli, storico fornitore unico della Superbike, diventa anche monogommista della neonata Yamaha European R3 Cup, la serie riservata ai piloti da 12 a 20 anni che partirà nel 2021. Questo campionato è il frutto della collaborazione tra Yamaha Motor Europe, FIM Europe e Dorna WSBK Organization e costituisce il primo passo di un progetto nato per dare l’opportunità ai giovani pilotidi gareggiare in un contesto professionale con un pacchetto chiavi in mano. I sei round previsti si correranno in concomitanza con alcune tappe europee del Mondiale Superbike. Per le iscrizioni, fino al 15 dicembre, cliccare qui.

“Il nostro impegno per i giovani è continuo”

“Ringraziamo Yamaha Motor Europe e Dorna WSBK Organization per l’apprezzamento e la fiducia che hanno voluto riporre nella nostra azienda” commenta Giorgio Barbier, direttore dell’attività racing moto di Pirelli. “Siamo molto soddisfatti che Pirelli sia stata confermata come Fornitore Unico Ufficiale per la Yamaha R3 bLU cRU European Cup perché questo premia la continuità del nostro impegno negli anni nell’ambito racing a tutti i livelli e la nostra capacità di contribuire concretamente allo sviluppo dei giovani piloti, coloro che diventeranno i campioni di domani”.

Stesse gomme del Mondiale WSSP300

Gli esordienti attesi da ogni parte del mondo avranno a disposizione gli stessi pneumatici utilizzati nella serie iridata WSSP300. Nello specifico tutti i piloti iscritti avranno a disposizione in ogni gara all’anterioreDIABLO™ Superbike 110/70-17 in mescola SC1 e al posteriore DIABLO™ Superbike 140/70-17 in mescola SC1, ovvero la stessa fornitura prevista per le moto del Campionato Mondiale World Supersport 300.

Il calendario 2021

La Yamaha R3 European Cup scatterà il 23-24 aprile da Assen (Olanda). Gli altri appuntamenti: 7-8 maggio Estoril (Portogallo); 11-12 giugno Misano; 2-3 luglio Donington (Regno Unito); 3-4 settembre

Magny-Cours (Francia); 17-18 settembre Catalunya (Spagna).