Superbike, Go Eleven fatica a Mandalika “Bautista? Aspettiamo Assen”

Non è stato un fine settimana memorabile per Go Eleven. Se non altro Philipp Oettl, pur un po’ acciaccato, non ha riportato conseguenze serie dopo lo sfortunato incidente in Gara 2 a Mandalika. Il tracciato indonesiano continua a non piacere alla truppa guidata da Denis Sacchetti, anche se è andata leggermente meglio del 2022 (nessun punto). Stavolta Oettl ha chiuso con 13° in Gara 1, portando l’unico piazzamento a punti del fine settimana, vista poi la P13 in Superpole Race. Qual è poi l’opinione sul campione Superbike in carica Bautista? Sacchetti invita ad aspettare ancora qualche gara.

Primi due giorni a Mandalika

Qual è il bilancio del fine settimana in Indonesia? Denis Sacchetti cerca di vedere i lati positivi. “Sono contento perché sia Philipp che la squadra hanno saputo dare un colpo di reni per svoltare il weekend, anche se la fortuna non è stata dalla nostra parte.” Il team manager Go Eleven spiega poi com’è andata nei tre giorni di attività per il Mondiale Superbike. “Abbiamo faticato molto” ha sottolineato a Corsedimoto. “Il venerdì era iniziato bene, ma dalle FP2 Philipp non riusciva a trovare il feeling con la moto e soprattutto eravamo lenti nel quarto settore. In qualifica siamo stati ostacolati da Rea che ha chiuso il gas, rallentandoci, e così in griglia eravamo quindicesimi.” La prima delle tre corse Superbike in programma quindi non è stata facile. “In Gara 1 non siamo riusciti a venire fuori dal gruppo.”

Domenica sfortunata

“Nella Superpole Race abbiamo fatto un passo avanti sia come tempo che sul passo” ha continuato Sacchetti. “Stavamo lottando per la conquista delle prime tre file, quindi la top 9, ma la bandiera rossa ha rovinato i piani. Alla seconda ripartenza abbiamo perso alcune posizioni nel corso del primo giro, poi Philipp è riuscito in parte a risalire ma la gara è troppo corta, se parti male è difficile recuperare.” Arriviamo infine a Gara 2. “Avevamo un buon ritmo, eravamo attaccati al gruppo e potevamo fare una bella gara” ha raccontato il team manager Go Eleven. Sfortunatamente però non finisce bene. “Van der Mark è caduto davanti a Philipp e non ha potuto evitarlo. Non è riuscito a rientrare ai box per ripartire perché la moto era troppo danneggiata.” Fisicamente come sta Oettl? “Sta bene, ha preso un colpo ai testicoli ma è solo una botta” ha dichiarato Denis Sacchetti.

Bautista senza rivali? “Aspettiamo l’Europa”

L’unica costante dei primi due round Superbike è lo strapotere di Alvaro Bautista e della sua Ducati. Con la pecca dell’errore del campione in carica in Superpole Race, altrimenti sarebbero state sei nette vittorie. La stagione 2023 ha già preso una determinata direzione o è ancora presto per dirlo? “Lo avevamo già visto nei test. Bautista è il più forte in questo momento, anzi direi che il pacchetto Bautista-Ducati Aruba al momento è il più forte di tutti” ha ammesso Denis Sacchetti. Ma il team manager Go Eleven rimanda ogni giudizio definitivo ai prossimi appuntamenti. “Per valutare bene i valori in campo bisogna aspettare l’Europa” ha sottolineato Sacchetti. “Da Assen si capirà meglio qual è il livello reale anche delle Yamaha e delle Kawasaki.”

