Superbike: Go Eleven e Philipp Oettl, i colori della sfida 2022

I colori dell’attacco alla stagione Superbike 2022. Il Team Go Eleven si è presentato nel piccolo paese dove ha la sua sede, ovvero Cherasco, nelle Langhe. Un evento con un ristretto pubblico per la prima volta dall’esplosione della pandemia, mostrando la livrea della Ducati V4-RS con cui Philipp Öttl disputerà il campionato nella top class delle derivate di serie.

Il pilota tedesco figlio d’arte ha potuto così scoprire la sua nuova Panigale. Una grafica aggiornata sia per livrea che per la tuta rispetto alla stagione 2021. L’azzurro, il nero ed il bianco sono i colori che contraddistinguono il Team Go Eleven, sono rimasti centrali, stavolta affiancati da vistosi dettagli giallo fluorescente. Il giusto mix tra eleganza e visibilità.

Dopo le foto di rito, non bisognerà aspettare così tanto per vederla in azione. Nei giorni 16 e 17 marzo infatti ecco che la squadra piemontese e Philipp Öttl si faranno vedere per due intense giornate di test privati sul tracciato di Misano. Un primo contatto con l’obiettivo di prepararsi all’inizio di campionato. Oltre certo all’appuntamento italiano targato WorldSBK, nel mese di giugno.

Foto: Team Go Eleven