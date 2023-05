Superbike, Gardner sfida Aegerter: in gioco la Yamaha di Toprak

Remy Gardner sta ancora prendendo le misure al Mondiale Superbike, dove è al debutto dopo una lunga militanza nel Motomondiale. Finora ha collezionato 46 punti ed è dodicesimo nella classifica generale. I suoi migliori piazzamenti sono i settimi posti ottenuti nelle Gara 2 in Indonesia e ad Assen. Ci si aspettava qualcosa di più, anche se cambiare categoria e salire su una moto completamente diversa non è mai semplice. L’australiano si sta impegnando per adattarsi alla Yamaha R1 e vedremo se nel prossimo round a Misano Adriatico ci saranno dei passi avanti.

Superbike, Gardner battuto da Aegerter

Finora Gardner sta perdendo il confronto con il suo compagno di squadra Dominique Aegerter, anche lui al debutto in Superbike dopo i due titoli mondiali Supersport vinti consecutivamente. Il 32enne svizzero ha accumulato 73 punti ed è sesto in classifica. Da Assen è cresciuto, riuscendo anche a conquistare una quarta posizione in Gara 2 al TT Circuit e una quinta in Gara 1 in Catalunya; ha chiuso in top 8 le altre manche degli ultimi due eventi del calendario.

Aegerter ha fatto quel cambio di passo che a Gardner non è riuscito, almeno per adesso. Per quanto concerne le Superpole, gli è sempre arrivato avanti. Il campione del mondo Moto2 del 2021 deve migliorare sia sul giro secco sia sul passo gara. Vedersi sconfiggere dal compagno di squadra deve essere uno stimolo a lavorare di più e a progredire.

Yamaha con chi rimpiazzerà Razgatlioglu?

Vincere il confronto interno del team GYTR GRT è importante anche perché Yamaha ora si trova nella condizione di dover scegliere il sostituto di Toprak Razgatlioglu per il 2024. Com’è noto, il pilota turco ha deciso di firmare con BMW e lascerà libera la sua R1 nel team ufficiale, che è riuscito a rinnovare con Andrea Locatelli fino al 2025.

Aegerter e Gardner sono i primi candidati a rimpiazzare il campione Superbike 2021. Prima di valutare nomi “esterni”, in Yamaha prendono in considerazione quelli già sotto contratto. Non è ancora stata indicata una tempistica per la decisione, ma sarà meglio per Dominique e Remy andare forte nel prossimo round a Misano e in quelli successivi. Per guadagnarsi la promozione devono conquistare risultati che convincano il team ufficiale a puntare su uno di loro. Oggi lo svizzero è certamente in vantaggio rispetto all’ex pilota MotoGP.

Foto: GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team