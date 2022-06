Superbike Misano: Sarà una festa pazzesca, ecco gli eventi in programma

Sarà una festa in pista e fuori per la tappa Superbike in Italia. Il Mondiale delle derivate di serie entrerà in azione per l’Emilia-Romagna Round al Misano World Circuit dal 10 al 12 giugno 2022. Tornano i fans su tribune e prati, ma ci saranno nuovamente anche svariate iniziative collegate, studiate per arricchire il programma dell’importante evento sportivo. Vediamo di cosa si tratta.

Iniziamo col ‘E-Sport Race of Champions’, media event che avrà luogo giovedì 9 giugno dalle ore 11.30. Verrà inaugurato il nuovo Driving Simulation Center presso il nuovo Pit Building, ma soprattutto i campioni WorldSBK ed i media accreditati daranno vita ad una simpatica sfida con simulatori di ultima generazione. Sempre giovedì 9 giugno, ma alle 18.30, i fan potranno incontrare alcuni piloti per una sessione di autografi. Un imperdibile “Meet the WorldSBK Riders” che si svolgerà a Riccione, in viale Ceccarini (zona sottopasso pedonale).

Per finire, venerdì 10 giugno alle 18.00 ci sarà un altro evento presso il nuovo Pit Building. Verrà infatti presentata la mostra fotografica “50 Shooting of racing”, parte del programma di eventi per la celebrazione dei 50 anni del circuito. Sarà anche un’occasione per presentare il secondo step dei lavori di completamento della nuova infrastruttura, molto vicina ormai alla sua configurazione definitiva configurazione.

Foto: worldsbk.com