Superbike Estoril: Primo show alle 15 Diretta TV su SKY Sport Collection

Superbike incandescente all'Estoril: la Superpole alle 12:10, gara 1 scatterà alle 15, tutto in diretta su Sky Sport Collection, differita TV8 in chiaro

Riusciranno Toprak Razgtalioglu e Scott Redding ad arginare la fuga di Jonathan Rea già leader del Mondiale Superbike? Sarà un sabato incandescente all’Estoril, toboga portoghese sull’Atlantico a 30 chilometri da Lisbona. Come la settimana precedente al Motorland Aragon, sarà importantissima la scelta della gomma: chi vuole rischiare opterà per la soffice SCX, per andare sul sicuro c’è la SC0, ovvero la media. Il Cannibale, come di consueto, sembra orientato sulla seconda soluzione. Redding invece ci sta pensando, mentre altri che hanno meno da perdere, come il neo ducatista Michael Rinaldi, potrebbero tentare. Sarà importantissima anche la Superpole: qui l’anno scorso Jonathan Rea cadde durante la caccia al giro veloce, ritrovandosi a scattare dalla 14° casella sullo schieramento. Mancò il podio in tutte le gare, unica volta dal 2015. All’Estoril corrono soltanto Superbike e Supersport, le altre categorie torneranno nel terzo round a Misano, il 12-13 giugno.

Le dirette spostate su Sky Sport Collection

Per la concomitanza con la MotoGP al Mugello, le dirette Superbike questo week end sono spostate su Sky Sport Collection, canale 205 del bouquet SKY. TV8, per lo stesso motivo, proporrà le due sfide lunghe dell’Estoril solo in differita. Qui sotto tutti gli orari del week end, su entrambe le reti.

Gli orari di sabato 29 maggio 2021

10:00-10:30 WorldSBK – FP3

11:25-11:45 WorldSSP – Superpole (diretta Sky Sport Collection)

12:10-12:25 WorldSBK – Superpole (diretta Sky Sport Collection)

15:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky Sport Collection, 16:15 differita TV8)

16:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky Sport Collection)

Gli orari di domenica 30 maggio 2021

10:00-10:15 WorldSBK – Warm up

10:25-10:40 WorldSSP – Warm up

12:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta Sky Sport Collection, 16:00 differita TV8)

13:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky Sport Collection)

15:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky Sport Collection, 17:00 differita TV8)