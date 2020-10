Superbike Estoril, Cambiano gli orari per evitare la concomitanza MotoGP

La Superbike cambierà gli orari di domenica 18 ottobre per evitare concomitanza con la MotoGP di scena ad Aragon. Oggi, probabilmente, resta tutto come previsto. Aggiornamenti qui

La Superbike modificherà gli orari del round finale ad Estoril per evitare la concomitanza con la MotoGP di scena al Motorland Aragon. Il posticipo della top class, che domenica 18 ottobre causa freddo partirà alle 15 invece che alle previste 14, indurrà il promoter Dorna a modificare l’orario di partenza di gara 2 della Superbike, che al momento figurerebbe in perfetta concomitanza. I nuovi orari WorldSBK verranno comunicati in mattinata, tenetevi aggiornati su questa pagina.

Sabato resta tutto invariato?

Al momento (ore 07:45 ad Estoril) Dorna fa sapere che il programma di oggi, sabato 17 ottobre verrà valutato in accordo con le esigenze televisive. E’ molto probabile che gli orari restino quelli annunciati, che vedete qui sotto, con gara 1 al via alle 15, come previsto. Ricordiamo che molto probabilmente sarà decisiva per l’assegnazione del Mondiale 2020: a Jonathan Rea bastano tre punti (tredicesimo posto) per festeggiare il sesto titolo di fila. Il pilota Kawasaki sarebbe campione in ogni caso se Scott Redding non vince. Molto più aperta la situazione nel Costruttori, dove Kawasaki ha solo 26 punti di vanataggio sulla Ducati.

Sabato 17 ottobre 2020

10:00-10:20 WorldSBK – Prove 3

10:30-10:50 WorldSSP – Prove 3

11:00-11:15 WorldSSP300 – Prove 3 Gruppo A

11:25-11:40 WorldSSP300 – Prove 3 Gruppo B

12:00-12:25 WorldSBK – Superpole (diretta Sky Sport Collection)

12:40-13:05 WorldSSP – Superpole (diretta Sky Sport Collection)

13:20-13:35 WorldSSP300 – Superpole (diretta Sky Sport Collection)

14:00 WorldSSP300 – Last Chance Race

15:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky Sport Collection e TV8)

16:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky Sport Collection)

17:30 WorldSSP300 – Gara 1 (diretta Sky Sport Collection)

Domenica 18 ottobre 2020 (da confermare)

10:00-10:15 WorldSBK – Warm up

10:25-10:40 WorldSSP – Warm up

10:50-11:05 WorldSSP300 – Warm up

12:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta Sky Sport Collection)

13:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky Sport Collection)

15:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky Sport Collection e TV8)

16:15 WorldSSP300 – Gara (diretta Sky Sport Collection)