Superbike Estoril, Gli orari delle dirette TV su Sky Sport Collection e TV8

La Superbike conclude il campionato 2020 sul tracciato di Estoril, alle porte di Lisbona. Su questo impianto portoghese le derivate dalla serie non corrono dal lontano 1993, quando Jonathan Rea aveva appena quattro anni. Al 33enne nordirlandese bastano tre punti per festeggiare il sesto titolo mondiale consecutivo. Cioè gli basterà un banale tredicesimo posto in gara 1 che scatta sabato 17 ottobre alle 15 italiane. Gli orari in pista sono quelli canonini, ma il Portogallo è indietro di un’ora rispetto a noi. Il fuso permetterà anche di evitare la concomitante MotoGP al Motorland Aragon.

Dirette su Sky Sport Collection

Proprio per questo motivo le dirette Sky migrano su Sport Collection, canale 205. Come di consueto la pay tv offrirà tutto il programma “live”, fin dalle prime prove del venerdi. Le due gare WorldSBK andranno in diretta, in chiaro, anche su TV8. La telecronaca è di Edoardo Vercellesi, commento tecnico di Max Temporali.

Venerdi 16 ottobre 2020

10:00-10:30 WorldSSP300 – Prove 1 gruppo A

10:45-11:15 WorldSSP300 – Prove 1 gruppo B

11:30-12:20 WorldSBK – Prove 1

12:30-13:15 WorldSSP – Prove 1

14:30-15:00 WorldSSP300 – Prove 2 gruppo A

15:15- 15:45 WorldSSP300 – Prove 2 gruppo B

16:00-16:50 WorldSBK – Prove 2

17:00- 17:45 WorldSSP – Prove 2

Sabato 17 ottobre 2020

10:00-10:20 WorldSBK – Prove 3

10:30-10:50 WorldSSP – Prove 3

11:00-11:15 WorldSSP300 – Prove 3 Gruppo A

11:25-11:40 WorldSSP300 – Prove 3 Gruppo B

12:00-12:25 WorldSBK – Superpole

12:40-13:05 WorldSSP – Superpole

13:20-13:35 WorldSSP300 – Superpole

14:00 WorldSSP300 – Last Chance Race

15:00 WorldSBK – Gara 1

16:15 WorldSSP – Gara 1

17:30 WorldSSP300 – Gara 1

Domenica 18 ottobre 2020

10:00-10:15 WorldSBK – Warm up

10:25-10:40 WorldSSP – Warm up

10:50-11:05 WorldSSP300 – Warm up

12:00 WorldSBK – Superpole Race

13:30 WorldSSP – Gara 2

15:00 WorldSBK – Gara 2

16:15 WorldSSP300 – Gara