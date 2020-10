Superbike Estoril, Gara 2 posticipata alle 16:15 Nuovi orari delle dirette TV

Ultimo atto Superbike all'Estoril: gara 2 è posticipata alle 16:15 per evitare concomitanza con la MotoGP. Mondiale Costruttori in gioco

La Superbike conclude il campionato 2020 sul tracciato portoghese di Estoril. I giochi sono già fatti, con Jonathan Rea che ha conquistato (anche stavolta in anticipo) il Mondiale. E’ la sesta corona consecutiva per il 33enne nordirlandese. Dai tempi di Giacomo Agostini non si registrava una striscia iridata così lunga. Il programma domenicale prevede due gare: alle 12 la Superpole Race, con Jonathan Rea costretto a partire in 15° posizione e Scott Redding in ultima. La corsa sprint definirà lo schieramento di gara 2, per cui Rea e Redding – nei dieci giri disponibili – dovranno tentare di entrare nelle prime nove posizioni.

Mondiale Costruttori ancora apertissimo

Resta da assegnare il titolo Costruttori. A due gare dalla fine Kawasaki comanda la classifica con 19 punti di vantaggio sulla Ducati, che sabato si è fatta sotto grazie al secondo posto di Chaz Davies in contemporanea con la quarta posizione di Jonathan Rea. Per evitare il sorpasso oggi il neo iridato dovrà sfoderare gli artigli.

Domenica 18 ottobre 2020

10:00-10:15 WorldSBK – Warm up

10:25-10:40 WorldSSP300 – Warm up

10:50-11:05 WorldSSP – Warm up

12:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta Sky Sport Collection)

13:30 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky Sport Collection)

14:45 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky Sport Collection)

16:15 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky Sport Collection e TV8)