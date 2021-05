Superbike Estoril, Le dirette tv su Sky Sport Collection e streaming

La Superbike torna in pista all'Estoril, dove l'ottobre scorso Jonathan Rea non ha brillato. Il programma delle dirette spostate su Sky Sport Collection, le highlights sul nostro sito

La Superbike non si ferma e torna subito in pista all’Estoril, tracciato portoghese affacciato sull’Atlantico a 30 chilometri da Lisbona. Squadre e piloti non vi hanno fatto test invernali, ma ripartiranno dai dati raccolti l’ottobre scorso, quando la pista lusitana ha ospitato l’ultimo round del Mondiale. In quella occasione Jonathan Rea mancò tre volte il podio, incappando in due cadute pesanti: in Superpole e in gara 2. Ma il vantaggio era tale che gli bastò il quarto posto in gara 1 per laurearsi per la sesta volta consecutiva campione del mondo. Occhio al fuso orario: gli orari sono spostati rispetto al solito. Si parte oggi alle 11:30 con la prima sessione di prove. All’Estoril corrono soltanto Superbike e Supersport, le altre categorie torneranno nel terzo round a Misano, il 12-13 giugno.

Le highlights su Corsedimoto

Il nostro sito proporrà per tutta la stagione le immagini del Mondiale Superbike. Highlights di qualifiche, gare e approfondimenti con la qualità video top di Sky, visibile per tutti gratis. A causa della concomitanza con la MotoGP al Mugello, la pay tv offrirà agli abbonati le dirette di libere, qualifiche e gare Superbike su Sky Sport Collection. Solo differite invece in chiaro su TV8, per la concomitanza con il GP Italia MotoGP al Mugello

Gli orari di venerdì 28 maggio

11:30-12:15 WorldSBK – FP1 (diretta Sky Sport Collection)

12:30-13:10 WorldSSP – FP1

16:00-16:45 WorldSBK – FP2 (diretta SKY Sport Collection)

17:00-17:45 WorldSSP – FP2

Gli orari di sabato 29 maggio 2021

10:00-10:30 WorldSBK – FP3

11:25-11:45 WorldSSP – Superpole (diretta Sky Sport Collection)

12:10-12:25 WorldSBK – Superpole (diretta Sky Sport Collection)

15:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky Sport Collection, 16:15 differita TV8)

16:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky Sport Collection)

Gli orari di domenica 30 maggio 2021

10:00-10:15 WorldSBK – Warm up

10:25-10:40 WorldSSP – Warm up

12:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta Sky Sport Collection, 16:00 differita TV8)

13:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky Sport Collection)

15:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky Sport Collection, 17:00 differita TV8)