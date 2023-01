Superbike, Eric Granado: una scommessa da vincere

La griglia del Mondiale Superbike 2023 presenta diversi nomi nuovi e nella lista c’è anche Eric Granado. Il 26enne brasiliano è stato ingaggiato dal team MIE Racing Honda al posto dell’argentino Leandro Mercado.

Ha già assaggiato la categoria nel 2020 e proprio con la squadra di Midori Moriwaki, che lo impiegò nell’ultimo round a Estoril. Dal 2019 corre stabilmente in MotoE, dove è arrivato terzo al debutto e secondo nell’ultimo campionato. Vi correrà anche nel 2023, ancora con il team LCR, alternandosi tra i due paddock.

Il pilota nato a San Paolo ha in bacheca quattro titoli nel campionato SBK brasiliano. Negli ultimi due anni è stato impegnato anche nella Superbike spagnola (ESBK) con il team Honda Laglisse.

Superbike, Granado conosce la Honda CBR1000RR-R Fireblade

Granado ha già guidato la CBR1000RR-R Fireblade e questo è sicuramente un vantaggio per lui. La configurazione prevista nel WorldSBK è differente da quella a cui era abituato in Spagna, però conoscere già la moto è un fattore che può aiutarlo. Soprattutto a livello di elettronica ci sono delle novità alla quali dovrà adattarsi e purtroppo non ha potuto iniziare farlo nel test di Jerez a dicembre, perché la pioggia ha rovinato i piani.

Il brasiliano si approccia a questa nuova esperienza con tanta fiducia, anche perché il team MIE Racing nel 2023 avrà un supporto maggiore da parte di Honda. La moto sarà più simile a quella della squadra ufficiale HRC e ci sarà più collaborazione nello sviluppo. Ci sono premesse migliori rispetto a quelle delle ultime stagioni, nelle quali la squadra di Midori Moriwaki ha faticato tanto.

Quale obiettivo con MIE Racing?

Oggi è difficile prevedere che tipo di stagione farà Granado. Sicuramente il suo obiettivo sarà quello di andare a punti regolarmente e di battere il compagno Hafizh Syahrin, confermato dopo un complicato 2022 da rookie. Molto dipenderà dalla crescita effettiva di MIE Racing, che nel box ha anche presenze italiane importanti come il capotecnico Nicola Da Canal e il team manager Sandro Moretti.

Il pilota sudamericano ha voluto sposare questo progetto e spera di aver fatto la giusta scommessa. Ci tiene a ben figurare nel Mondiale Superbike e darà il massimo per dimostrare di meritare il posto in griglia.

Foto: Instagram