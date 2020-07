Le prime immagini di Marco Melandri sulla Ducati V4 R del team Barni con cui correrà il Mondiale Superbike 2020 a parte dal round di Jerez, il 1 agosto

Marco Melandri ha provato a Cremona la Ducati Panigale V4 R con cui si appresta a tornare nel Mondiale Superbike. Il pilota ravennate, 38 anni il prossimo 10 agosto, correrà con la formazione bergamasca tutte i sei round in programma, a cominciare da Jerez, il 1 agosto. Seguiranno poi Portimao, due volte Aragon, Montmelò e Magny Cours. Sei tracciati dove Marco Melandri in passato è sempre andato particolarmente forte. Qui la prima intervista di Marco di nuovo pilota.

Un salto nel vuoto?

Comunque finirà, non si potrà dire che Marco Melandri non sia un pilota coraggioso. E’ passato unno dall’annuncio del ritiro dalle corse e a dieci mesi dall’ultima gara, in Qatar con la Yamaha GRT. Adesso questo pilota che oltre a vincere il Mondiale 250 è stato anche vice iridato MotoGP, accetta una sfida da far tremare i polsi. Arriverà in Spagna praticamente senza riferimenti, avendo provato la Panigale V4 R soltanto in questo test a Cremona, un piccolo circuito, giusto per riprendere confidenza con una moto da 230 cavalli. Melandri è andato molto in moto nei mesi scorsi, ma niente al confronto con l’impegno che richiede una Superbike moderna. Fisicamente sta bene, ma si troverà ad affrontare avversari che non solo hanno già disputato il round in Australia, cinque mesi fa, ma hanno girato spesso ultimamente. I ducatisti Scott Redding e Chaz Davies arriveranno a Jerez con cinque giornate di test sulle spalle: tre a Misano, due al Montmelò. Il confronto, almeno all’inizio, sarà improbo.