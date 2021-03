Superbike, ecco la nuova Ninja di Kawasaki per portare Rea al 7° titolo

Rea e Lowes presentano la nuova Ninja con un viaggio alla scoperta del quartier generale. Una Kawasaki rinnovata anche nella grafica per Jonathan e Alex.

Via i veli anche alla nuova Ninja di Kawasaki in quella che è stata un’intera giornata dedicata alle presentazioni Superbike. Dopo avere visto la nuova Yamaha ufficiale, la Yamaha GRT e Honda HRC, è il turno dei campioni del mondo. Jonathan Rea e Alex Lowes svelano dunque il loro nuovo gioiello tramite un video di presentazione dove ci portano anche a scoprire tutti i membri della loro squadra nella sede centrale.

La nuova Ninja fa paura

Da domani a Barcellona avremo finalmente il primo vero confronto con i rivali. Rea e Kawasaki hanno monopolizzato la scena negli ultimi anni e la nuova Ninja sembra pronta ad un esordio da paura. Il sei volte campione del mondo potrà contare finalmente su una novità che sembra nata benissimo dopo tante richieste. Se Kawasaki dovesse avere davvero fatto centro, per i rivali la sfida rischia di diventare durissima.

Da domani in pista a Barcellona

Una Ninja rinnovata anche nella livrea, con qualche novità grafica rispetto alla versione 2020. Fortunatamente non dovremo aspettare tanto per vederla in pista; al Montmeló da domani inizia ufficialmente la stagione 2021 di Superbike con i primi test ufficiali che vedranno tutti tornare a mordere l’asfalto. Dopo varie giornate di test privati è arrivato il momento di scoprire i valori in campo, pur trattandosi solamente delle prime due giornate.

E se Rea l’avversario l’avesse in casa?

Sarà l’occasione anche per scoprire le condizioni di Alex Lowes, che in Spagna potrà macinare chilometri importanti. Il britannico ha saltato vari test a causa di un infortunio, ma dopo un inizio di 2020 dove aveva parzialmente illuso di poter competere con il compagno di squadra vorrà sicuramente essere della partita. Alla fine dei giochi, la vera minaccia tra Ducati, Yamaha, Honda e BMW, Jonathan Rea potrebbe averla in casa. Solo il tempo darà le risposte che cerchiamo, a cominciare da domani.

