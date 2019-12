Confermati gli stessi orari della passata stagione con le gare lunghe alle 14 di sabato e domenica e la Superpole Race alle 11. Novità Yamaha R3 Cup

La Superbike sceglie la continuità e seguirà lo stesso schema orario già collaudato la passata stagione, che ha visto l’introduzione della novità Superpole Race. Il format conterà due sessioni il venerdi, di 50 minuti ciascuna, un terzo turno sabato mattina di 20 minuti, e la Superpole alle 11 di sabato. Il warm up domenicale resta fissato alle 09, per una durata di quindici minuti. Confermati anche gli orari delle gare: le due “lunghe” restano sabato e domenica alle 14:00, la Superpole Race (10 giri) domenica alle 11.

NOVITA’ YAMAHA R3 CUP

Gli orari della top class sono confermati ma il quadro generale dei week end dei dieci round europei è stato modificato per fare spazio alla novità 2020, cioè la Yamaha R3 Cup. Si tratta di una nuova serie entry level, riservata a piloti da 12 a 16 anni d’età. I costi sono definiti ad inizio stagione e comprendono tutto: moto, assistenza tecnica e tutto il resto. Per i mini piloti ci saranno due sessioni da 30 minuti il venerdi, la Superpole e la gara programmata alle 16:15 il sabato. L’anticipo è stato scelto in modo che tutti possano rientrare in tempo per essere regolarmente a …scuola il lunedi mattina.

GLI ORARI 2020

VENERDI

09:00-09:30 WSSP300 FP1 A

09:45-10:15 WSSP300 FP1 B

10:30-11:30 WorldSBK-WM FP1

11:30-12:15 WSSP FP1

12:30-13:00 Yamaha R3-Cup FP1

13:30-14:00 WSSP300 FP2 A

14:15-14:45 WSSP300 FP2 B

15:00-15:50 WorldSBK FP2

16:00-16:45 WSSP FP2

17:00-17:30 Yamaha R3-Cup FP2

SABATO

09:00-09:15 WorldSBK FP 3

09:30-09:50 SSSP FP 3

10:00-10:15 WSS300 FP 3 A

10:25-10:40 WSSP300 FP 3 B

11:00-11:25 WorldSBK Superpole

11:40-12:05 WSSP Superpole

12:20-12:40 WSS300 Superpole

12:50-13:10 20 Yamaha R3-Cup Superpole

14:00 WorldSBK Gara 1

15:15 WSSP300 Last-Chance-Race

16:10 Yamaha R3-Cup Gara

DOMENICA

09:00-09:15 WorldSBK-WM warm-up

09:25-09:40 WSSP warm-up

09:50-10:10 WSSP300 warm-up

11:00 WorldSBK Superpole-Race

12:30 WSSP Gara

14:00 WorldSBK Gara 2

15:15 WSSP300 Gara