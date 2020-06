Superbike Ecco come sarà il programma degli eventi 2020

La Superbike 2020 proporrà ben sette gare in ciascuno dei sei (o più?) week end Mondiali. Tre sfide top class, raddoppiano anche le categorie minori

La Superbike 2020 proporrà sette gare in ciascuno dei sei round confermati del calendario ristrutturato dopo il lungo stop per la pandemia. Oltre alle tre sfide della top class, anche le categorie minori raddoppiano le gare, in modo da poter raggiungere il tetto delle 13 corse che era previsto nel calendario originale pre-Covid. Per la prima volta anche WSSP (la Supersport) e WSSP300 (la entry class) avranno la doppia gara. Tutte le corse assegneranno punteggio pieno e non ci saranno scarti. Qui sotto il quadro degli orari di tutte le sessioni previste nei tre giorni.

Calendario: nessuna tappa in Italia quest’anno?

Ricordiamo che Dorna, ad oggi, ha confermato sei round: si riparte il 1-2 agosto da Jerez, per arrivare al 3-4 ottobre a Magny Cours (Francia) passando per Portimao (Portogallo), Motorland Aragon (doppio round) e Barcellona. Ancora da definire il destino di Misano, dove si dovrebbe gareggiare il 6-7 novembre (sic!), Argentina, Qatar, Assen e Donigton. “Non non aggiungeremo molte gare in più rispetto alle sei già confermate” ha precisato Gregorio Lavilla, direttore del Mondiale. Significa che quasi sicuramente ci dovremo accontentare, e che nel 2020 non ci saranno eventi Superbike in Italia, come non era mai successo dalla prima edizione del Mondiale, nel 1988.

Venerdi

09:00 30 min WSSP300 FP1 (A) 09:45 30 min WSSP300 FP1 (B) 10:30 50 min WSBK FP1 11:30 45 min WSS FP1 13:30 30 min WSSP300 FP2 (A) 14:15 30 min WSSP300 FP2 (B) 15:00 50 min WSBK FP2 16:00 45 min WSSP FP2

Sabato

09:00 20 min WSBK FP3 09:30 20 min WSSP FP3 10:00 15 min WSSP300 FP3 (A) 10:25 15 min WSSP300 FP3 (B) 11:00 25 min Superpole WSBK 11:40 25 min Superpole WSSP 12:20 15 min Superpole WSSP300 13:00 WSSP300 Gara Last Chace Race 14:00 WSBK gara 1 15:15 WSSP gara 1 16:30 WSSP300 gara 1

Domenica

09:00 15 min WSBK Warm up 09:25 15 min WSSP Warm up 09:50 15 min WSSP300 Warm up 11:00 SBK Superpole Race 12:30 WSSP Gara 2 14:00 WSBK Gara 2 15:15 WSSP300 gara 2