Superbike, Ducati apre le porte a Petrucci: un posto nel Mondiale dal 2023

E’ tempo di mercato piloti non solo per la MotoGP, ma anche per il Mondiale Superbike. In casa Ducati si pianifica un 2023 di successo in entrambi i campionati, con Alvaro Bautista che verrà sicuramente riconfermato dopo il grande inizio di stagione in cui ha raccolto 6 vittorie e 6 podi nei primi quattro round. Comanda la classifica piloti con un bottino di 220 punti, con Jonathan Rea che dista già 36 lunghezze. Ma nei piani futuri di Borgo Panigale c’è un posto d’eccezione anche per Danilo Petrucci: prenderà il posto di Michael Rinaldi?

Michael Rinaldi sul filo

Durante il week-end di Superbike a Misano c’erano tutte le alte cariche dell’azienda di Borgo Panigale, da Gigi Dall’Igna a Claudio Domenicali, fino a Paolo Ciabatti e Davide Tardozzi. Segno che il progetto Superbike riveste sempre più un ruolo centrale nei piani Ducati. “Vogliamo continuare con Alvaro“, ha rivelato Paolo Ciabatti a Speedweek.com. “E vogliamo vedere qualcosa in più da Michael, guida per noi da diversi anni ormai. Ovviamente ci aspettiamo che entrambi i piloti siano in grado di lottare per il titolo. Forse c’è chi pensa che basti avere un pilota che vince il campionato e uno che fa bene. Un po’ come avviene in Kawasaki e Yamaha. Michael ha fatto bene a Misano, ma da lui ci aspettiamo più costanza“.

Futuro in Superbike per Petrucci

Non sembra in discussione il rinnovo del pilota romagnolo, ma lascia pensare il fatto che Ducati voglia riservare un posto degno di nota a Danilo Petrucci già dal 2023. “Non nascondo che c’è un altro pilota strettamente legato alla Ducati che ora corre in America: Petrucci. Se fa bene e vince nel MotoAmerica, un passo successivo sarebbe trovargli un posto nel Mondiale Superbike. È troppo presto per dire se sarà nel team ufficiale o da qualche altra parte. Lo includiamo nelle nostre considerazioni per il 2023“. E una wild card già nel campionato Superbike in corso non è da escludere. Se Petrux non dovesse trovare posto nel team Aruba.it Racing Ducati sembra possibile un approdo nel team Barni dove potrebbe sostituire Luca Bernardi, non ancora ambientatosi alla categoria mondiale della Superbike.

Foto Instagram @petrux9