Superbike, dramma a Jerez nella WSS300: Cancellata gara 1

Il programma di Jerez è stato cancellato, inclusa gara 1 Superbike, per il grave incidente che ha coinvolto il 15enne spagnolo Dean Berta Vinales durante la gara della Supersport 300

Gara 1 della Superbike mondiale è cancellata. La decisione è stata presa dagli organizzatori dopo l’incidente che ha coinvolto il pilota Dean Berta Vinales nelle fasi finali della prova iridata della 300 supersport, la categoria d’accesso della Superbike. Dean è stato investito da altri piloti in prossimità della curva 1.

Al momento non ci sono informazioni ufficiali circa le condizioni del pilota. Ma la cancellazione dell’intero programma del sabato lascia supporre che le conseguenze siano state drammatiche.

Chi è Dean Berta Vinales

Lo sfortunato ragazzo coinvolto nell’incidente è nato il 20 aprile 2006, a Palau Saverdera, in Spagna. Era in pista per il Vinales Racing Team, la formazione di proprietà del papà di Maverick Vinales, pilota ufficiale Aprilia in MotoGP. Il piccolo Dean è cugino di Maverick.

IN AGGIORNAMENTO

Domani si correrà?

Il programma di Jerez dovrebbe continuare domenica 26 settembre con due sfide attesissime. Qui gli orari TV e i collegamenti streaming. Dopo la Spagna, la Superbike muoverà verso la vicina Portimao (Portogallo), per l’ultimo appuntamento europeo previsto il 3-4 ottobre. Due settimane più tardi i piloti del Mondiale si sfideranno sul tracciato di San Juan, in Argentina. Gran finale il 20-21 novembre nel nuovissimo impianto di Mandalika, nell’isola di Lombok, Indonesia.

Foto: Gerard Blanche/Emporda.info