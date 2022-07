Toprak Razgatlioglu lanciatissimo, nell’assolata Donington è il più veloce anche nel warm up con Jonathan Rea e Alvaro Bautista costretti ad inseguire. Nei quindici minuti di riscaldamento il turco si è spinto in scioltezza in 1’27″390: gli altri sono vicinissimi (Rea a soli undici millesimi) ma il problema Yamaha sorgerà, bello grosso, sulla distanza di gara. Ecco perchè Toprak ha la possibilità di conquistare una clamorosa tripletta.

La “finestra” Yamaha

Il warm up, partito alle 09 locali, ha registrato 23 °C aria e 27 °C sull’asfalto. Gara 1 invece si è corsa con 42 °C sulla pista. Questo pomeriggio potrebbero essere di più, perchè a Donington alle 14 locali sono attesi 29 °C aria, cioè quattro più di sabato. In queste condizioni Yamaha ha trovato la chiave per far rendere al massimo la SCX (morbida posteriore). Toprak ha fatto la differenza optando per l’anteriore SC1 standard, mentre i rivali nella prima sfida sono andati sull’evoluzione. A conti fatti, quando la pista supera una certa finestra di temperatura (diciamo: dai 35-40 °C in su) contro Toprak non c’è niente da fare. Jonathan Rea sperava di trovare una Donington più fresca, ma l’ondata di caldo che sta investendo anche il nord Europa ha complicato i piani Kawasaki. Il Cannibale ha fatto una gran differenza venerdi, con asfalto intorno ai 30 °C. Ma quando l’ambiente si scalda, Toprak scappa via.

Toprak imbattibile?

Partendo da queste premesse, è difficile che il pronostico salti: Toprak Razgtalioglu in un colpo solo ha mangiato 25 punti su Alvaro Bautista, complice il primo errore del ducatista. Adesso è a -54 punti dalla vetta e facendo il pieno potrebbe dare un’altra consistente limita. Lo spagnolo è tornato in pista in condizioni ideali, nonostante il colpo al polso sinistro incassato nella scivolata a sette giri dalla fine della battaglia d’apertura. Vedremo se stavolta saprà accontentarsi. Alle 12 i tre assi della Superbike si confronteranno sui dieci giri della corsa sprint: in palio dodici punti e la Superpole di gara 2.

