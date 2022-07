Superbike: Donington rovente, gli orari TV e dirette streaming delle rivincite

E’ una Superbike sempre più rovente. Il successo di Toprak Razgtalioglu in gara 1 (qui cronaca e risultati) e la contemporanea scivolata di Alvaro Bautista hanno di nuovo accorciato la classifica di un Mondiale sempre in bilico. Lo spettacolo non manca mai, la battaglia infuria: oggi il tracciato britannico di Donington ospita due sfide al calor bianco. Ecco di seguito gli orari delle dirette tv e streaming.

Asfalto bollente

Anche la Gran Bretagna è investita dall’ondata di calura che attanaglia l’intera Europa: i prati intorno al circuito non sono verdi, come da tradizione, ma arsi dal sole. In gara 1 l’asfalto ha raggiunto i 42°C, spiazzando in particolare la Kawasaki e Jonathan Rea che contavano sulle stesse condizioni delle prove, con una decina di gradi in meno. Toprak e la Yamaha avevano un’altro passo: il turco è andato davanti alla prima curva e ha dominato in solitaria. Al Cannibale, dominatore delle qualifiche e scattato in Superpole, non è rimasta altra possibilità di accontentarsi del secondo posto, preziosissimo alla luce del primo errore stagionale di Alvaro Bautista.

Leader sotto attacco

La Ducati ha vanificato gran parte del vantaggio: adesso lo spagnolo ha 16 punti su Jonathan Rea (erano 36 prima del via) e 54 su un Toprak Razgatlioglu che sta tornando alla competitività di anno scorso. Ricordiamo che Donington ospita il quinto dei dodici round Mondiali. La prossima tappa Superbike è il 29-31 luglio sul tracciato di Most, nella Repubblica Ceca.

Domenica 17 luglio 2022

10:00-10:15 WorldSBK – Warm up

10:25-10:40 WorldSSP – Warm up

12:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP, differita TV8 alle 14:00)

13:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

15:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

