Superbike, Dall’Igna avvisa i rivali: Ducati ancora più forte nel 2024

Ducati nelle corse sta vivendo un periodo particolarmente positivo, non c’è dubbio. Nel 2022 è tornata a vincere sia in MotoGP sia nel Mondiale Superbike e quest’anno ha la possibilità di ripetersi in entrambe le categorie. Nelle derivate di serie, in particolare, sembra che la marcia trionfale di Alvaro Bautista sia inarrestabile.

Lo spagnolo anche a Misano Adriatico messo a segno una tripletta e ha allungato in classifica su Toprak Razgatlioglu, che solo in Superpole Race ha lottato con lui e che adesso è distante ben 86 punti. Il prossimo round è a Donington, pista che piace molto al turco della Yamaha. Vedremo se sarà il campione in carica SBK sarà di nuovo dominante o se dovrà sudare maggiormente le vittorie.

Superbike, Dall’Igna felice della stagione Ducati

Gigi Dall’Igna, presente a Misano nel recente round, si è detto molto soddisfatto dei risultati che sta conquistando la Ducati: “Siamo decisamente contenti delle prestazioni della moto – ha detto al sito ufficiale WorldSBK – e dei nostri piloti. Finora abbiamo fatto bene, ma il campionato è ancora molto lungo e ci sono rivali abbastanza ostici. La stagione sarà comunque complicata“.

Il direttore generale ducatista ha anche ribadito la soddisfazione per aver blindato Bautista con un contratto valido anche per il 2024: “Questa è una cosa che volevamo e che abbiamo raggiunto. La relazione con Alvaro è davvero ottima. Ha vinto il campionato con noi l’anno scorso, ma io lo conosco da tanto tempo prima. Lavorare con lui è davvero bello e credo che lui si stia divertendo tanto guidando la nostra moto“.

Il compagno di Bautista e i miglioramenti alla Panigale V4 R

Dall’Igna conferma che non c’è fretta di scegliere chi sarà il pilota che affiancherà Bautista nel 2024: “Avendo firmato con Alvaro, siamo nella posizione di poter aspettare e decidere con un po’ di calma il secondo pilota del team. Non è una decisione che prenderemo a breve. Bulega? Sta facendo un grande lavoro in Supersport ed è nostro collaudatore nel team di sviluppo Superbike. Quando guida la V4 R è molto veloce. Aspettiamo prima di decidere”.

Ducati non porterà in pista un nuovo modello nel prossimo Mondiale Superbike, però l’attuale Panigale V4 R sarà comunque oggetto di aggiornamenti: “Il prossimo anno continueremo con una evoluzione di questa moto, che ci sta dando tante soddisfazioni. Abbiamo qualche idea per migliorarla ancora un po‘”. La concorrenza è avvisata.

Foto: WorldSBK