Superbike ritorno a Imola, tutto in alto mare

Rombano le Superbike ad Imola ed il pensiero vola alle epiche gare del Mondiale disputate in passato sulle rive del Santerno. Indimenticabile l’edizione del 2002 con la sfida per il titolo tra Troy Bayliss e Colin Edwards che incoronò Colin Edwards Campione del Mondo. Ci sono state gare splendide anche il tempi più recenti e tanti sentono la mancanza di questo appuntamento tra i più affascinanti della Superbike.

Nel paddock si ipotizza un ritorno per il 2023. Sta già girando una bozza del calendario con 12 gare, le stesse del 2022, con l’unica eccezione dell’ingresso di Imola al posto di una gara in Portogallo. L’autodromo emiliano non conferma e non smentisce.

“C’è stato solo un contatto con l’impegno a risentirsi prossimamente. Nulla è impossibile” . Il gioco delle parti è cominciato, in passato non tutto è filato liscio fra il promoter Dorna e la gestione dell’Autodromo di Imola. Che non ha mai digerito il mezzo disastro del 2019, quando alcuni piloti, Alvaro Bautista in testa, si rifiutarono di correre gara 2 con il bagnato, giudicando le vie di fuga insufficienti. Tre anni fa la Superbike era l’evento di più alto livello cui Imola potesse ambire. Adesso che è tornata alla F1, il rapporto di forza fra Dorna e Autodromo è ribaltato. Significa che la Superbike potrà riaffacciarsi solo se il promoter sarà disponibile a ridimensionare le proprie richieste.

Intanto nel CIV Superbike sta andando tutto secondo pronostico. Michele Pirro, su Ducati, è stato il più veloce sia nel primo turno di prove libere che in quello di qualifiche. Alex Delbianco, Andrea Mantovani e Luca Vitali hanno cercato d’impensierirlo ma senza riuscirci.

A Imola è sceso in pista anche l’Amministratore Delegato di Aprilia Massimo Rivola, che ha partecipato alle prove libere al primo turno di qualifiche del Trofeo Aprilia RS 660. Ha trascorso una bella giornata, si è divertito molto ed ha potuto constatare di persona il potenziale della moto in configurazione da trofeo.

Programma CIV Superbike

Sabato alle ore 10 si correrà il secondo turno di qualifiche ed alle 13.30 gara1 Superbike. Gara2 è in programma domenica alle 14.45. Le gare vengono trasmesse su FedermotoTv.