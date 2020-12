Superbike: Christophe Ponsson nel Mondiale con Yamaha Gil Motorsport

Christophe Ponsson, francese di 25 anni, correrà la Superbike 2021 con la Yamaha schierata da Gil Motorsport. I piloti già confermati sono 18, lo schieramento ne conterrà 23 o 24

Christophe Ponsson correrà la Superbike 2021 a tempo pieno con la Yamaha schierata da Gil Motorsport, formazione lussemburghese. Il pilota francese è il diciottesimo pilota confermato sullo schieramento del prossimo Mondiale. Restano ancora da definire i piloti di Barni Ducati, Motocorsa, Brixx, Kawasaki Pedercini (forse con due) e Ten Kate, qualora la struttura olandese confermi la partecipazione. Quindi il numero finale di iscritti dovrebbe salire a 23 oppure 24 piloti, esattamente il numero a cui puntava il promoter Dorna. La Superbike scatterà il 24-25 aprile 2021 ad Assen, in Olanda. I test ufficiali sono stati programmati per fine marzo a Barcellona.

Da Aprilia a Yamaha

Francese di Lione, 25 anni da compiere questo mese, Christophe Ponsson la scorsa stagione ha gareggiato in alcuni round come wild card schierata da Aprilia M2 Racing, formazione satellite di Noale. Pur essendo un progetto ormai datato, la RSV4 ha ancora un buon potenziale, anche nella versione 1000, l’unica che può correre Mondiale. Con la versione a 1100 Lorenzo Savadori ha dominato il CIV. Ponsson avrebbe preferito che Aprilia continuasse ad impegnarsi, ma nell’impossibilità di schierare la “maggiorata” anche nella serie iridata, per la ferrea opposizione delle avversarie, la marca del Gruppo Piaggio ha preferito defilarsi. Così Ponsson ha ripiegato sulla Yamaha YZF-R1, moto che ha già guidato per alcune stagioni nel campionato spagnolo, sempre sotto la gestione di Gil Motor Sport.

Lo schieramento Superbike 2021

Go Eleven Ducati – Chaz Davies

Aruba.it Racing Ducati – Scott Redding, Michael Rinaldi

Barni Ducati – ?

Motocorsa Ducati – ?

Brixx Ducati – ?

Kawasaki Racing Team – Jonathan Rea, Alex Lowes

Orelac Kawasaki – Isaac Vinales

Puccetti Kawasaki – Lucas Mahias

Pedercini Kawasaki – ? / ?

Pata Yamaha – Toprak Razgatlioglu, Andrea Locatelli

GRT Yamaha – Garrett Gerloff, Kohta Nozane

Gil Motorsport Yamaha – Christophe Ponsson

Yamaha Ten Kate – ?

BMW Motorrad SMR – Tom Sykes, Michael van der Mark

Bonovo BMW – Jonas Folger

RC BMW – Eugene Laverty

Honda HRC – Alvaro Bautista, Leon Haslam