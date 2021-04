Superbike, che sfortuna! CANCELLATO il day 2 di test ad Aragon

Rea, Kawasaki e Yamaha dovranno aspettare: il day 2 di test privati Superbike è stata colpita dalla pioggia, rallentando così il lavoro dei presenti.

Il meteo continua ad essere avverso alle squadre della Superbike. Al Motorland Aragon erano previste due giornate di test privati, ma a tutti gli effetti se ne è potuta svolgere solo una. Kawasaki e Yamaha hanno dovuto arrendersi oggi alla pioggia che ha impedito a tutti i piloti di scendere in pista come programmato per preparare la stagione 2021.

Rea più veloce delle MotoGP nel day 1!

Nella giornata di ieri Jonathan Rea era stato più veloce anche delle MotoGP di Pedrosa e Crutchlow, rispettivamente con KTM e Yamaha ad Aragon a loro volta per due giornate di test. Poco più lento era stato il compagno di squadra Alex Lowes, che ha continuato a conoscere la nuova Ninja Superbike.

Yamaha, lavoro rallentato

Rallentato conseguentemente anche il lavoro per Yamaha (Pata Brixx, GRT e Alstare), presente in Spagna con Andrea Locatelli, Garrett Gerloff, Kohta Nozane e Ponsson. Assente Toprak Razgatlioglu, tornato in Turchia dopo avere saltato gli ultimi test causa COVID-19. Adesso rimane un mese prima dell’inizio effettivo della stagione, proprio ad Aragon, ma dovrebbe esserci ugualmente spazio per altre giornate di prove private prima che il mondiale cominci.