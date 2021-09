Superbike, Chaz Davies annuncia il ritiro oggi a Jerez?

La Superbike potrebbe essere pronta a dire addio a Chaz Davies: il gallese ha convocato una conferenza nel pomeriggio di oggi a Jerez

La Superbike potrebbe perdere a fine stagione uno dei suoi piloti più rappresentativi. Stiamo parlando di Chaz Davies, per altro fuori dai giochi per il round di Jerez e probabilmente Portimao, in seguito alla frattura di due costole rimediata durante il weekend appena trascorso di Barcellona. Il futuro del gallese era una incognita, ma da oggi la situazione potrebbe radicalmente cambiare.

L’attuale centauro del team Go Eleven è stato dimesso nella giornata di mercoledì dall’ospedale di Barcellona e nonostante l’impossibilità a correre sarà presente a Jerez. Davies ha convocato una conferenza prevista per il pomeriggio, proprio sul circuito andaluso. La sensazione è quella che potrebbe arrivare l’annuncio del ritiro.

Dopo un 2021 tra più bassi che alti, Chaz potrebbe essere pronto ad appendere il casco al chiodo e dire così fine a una splendida carriera nelle derivate di serie. Le selle ufficiali per il 2022 (forse) sono finite e con Go Eleven-Ducati non sembra esserci futuro per la prossima stagione. Arriviamo così agli ultimi incidenti, la frattura delle costole, l’annuncio della conferenza. Il numero 7 della Superbike forse è pronto per dire basta.

