Giornata decisiva al Montmelò: Andrea Locatelli può vincere il Mondiale, Jonathan Rea prenota la tripletta Superbike. Tutte le gare in diretta su Sky Sport Collection

La Superbike prepara una domenica di grandissime emozioni al Montmelò di Barcellona. Dopo il successo in gara 1 (qui cronaca e classifica) Jonathan Rea è pronto a dare un’altra unghiata alla classifica Mondiale che lo vede ormai in fuga: +41 punti di vantaggio sul ducatista Scott Redding. Resa dei conti in Supersport: Andrea Locatelli può festeggiare il titolo iridato con quattro gare d’anticipo. Il bergamasco è campione se precederà Lucas Mahias, Kawasaki.

Le dirette su Sky Sport Collection

Per la concomitanza con la MotoGP a Misano, tutto il programma Superbike in diretta migra su Sky Sport Collection, canale 205 del bouquet della tv satellitare. Domenica 20 settembre gara 2 è stata posticipata alle 15, quindi scatterà subito dopo la conclusione della MotoGP. Tutto il programma SKY è visibile in chiaro. In questa occasione ci saranno soltanto differite su TV8.

Domenica 20 settembre 2020

09:00- 09:15 WorldSBK – Warm up

09:25-09:40 WorldSSP – Warm up

09:50 10:05 WorldSSP300 – Warm up

11:00 WorldSBK – Gara Superpole (diretta Sky Sport Collection, differita TV8 ore 16)

12:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky Sport Collection)

13:40 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky Sport Collection)

14:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD, differita TV8 ore 17)