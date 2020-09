La Superbike apre il week end di fuoco con la prima sfida oggi pomeriggio. Tutto il programma e gli orari in pista e le dirette TV

La Superbike alle ore 14 apre il week end in Catalunya con una sfida che potrebbe avere un peso notevolissimo sul Mondiale 2020. Jonathan Rea riparte da +36 punti su Scott Redding, quando mancano nove gare al traguardo. Tre si correranno al Montmelo, tracciato alle porte di Barcellona che ospita per la prima volta le derivate dalla serie. Poi sarà la volta di Magny Cours (3-4 ottobre) e del gran finale ad Estoril, il 17-18 ottobre. La Ducati non ha tempo da perdere, bisogna invertire l’inerzia del campionato prima che sia troppo tardi. Ieri Jonathan Rea è stato più veloce di Scott Redding sia nella sessione asciutta che in quella bagnata. Qui i tempi

DIRETTE SU SKY SPORT COLLECTION

Per la concomitanza con la MotoGP a Misano, tutto il programma in diretta migra su Sky Sport Collection, canale 205 del bouquet della tv satellitare. Domenica 20 settembre gara 2 è stata posticipata alle 15, quindi scatterà subito dopo la conclusione della MotoGP. Tutto il programma SKY è visibile in chiaro. In questa occasione ci saranno soltanto differite su TV8.

Sabato 19 settembre

09:00- 09:20 WorldSBK – FP3

09:30- 09:50 WorldSSP – FP3

10:00-10:15 WorldSSP300 – FP3 Gruppo A

10:25- 10:40 WorldSSP300 – FP3 Gruppo B

11:00- 11:25WorldSBK – Superpole (diretta Sky Sport Collection)

11:40- 12:05 WorldSSP – Superpole (diretta Sky Sport Collection)

12:20- 12:40 WorldSSP300 – Superpole (diretta Sky Sport Collection)

13:00 WorldSSP300 – Gara Last Chance

14:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky Sport Collection, differita TV8 ore 16)

15:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky Sport Collection)

16:30 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky Sport Collection)

Domenica 20 settembre 2020

09:00- 09:15 WorldSBK – Warm up

09:25-09:40 WorldSSP – Warm up

09:50 10:05 WorldSSP300 – Warm up

11:00 WorldSBK – Gara Superpole (diretta Sky Sport Collection, differita TV8 ore 16)

12:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky Sport Collection)

13:40 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky Sport Collection)

14:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD, differita TV8 ore 17)