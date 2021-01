L'Olanda vieta gli eventi con pubblico fino al 1 giugno: la Superbike ad Assen è programmata il 24-25 aprile. Porte chiuse o rinvio?

Il calendario Superbike 2021 non è ancora ufficiale ma anche quello provvisorio è già in bilico. Il Mondiale dovrebbe partire il 24-25 aprile ad Assen, in Olanda, ma l’evento è fortissimo rischio. La regione del Drenthe ha infatti vietato eventi con il pubblico fino al 1 giugno. A meno che non venga concessa una deroga, l’apertura della 34° stagione iridata si potrebbe disputare solo a porte chiuse. Lo rivela il sito olandese racesport.nl. La decisione delle autorità olandesi non ha riflessi sulla MotoGP, che ad Assen è in programma il 27 giugno.

Partenza rimandata?

Il problema, come da un anno a questa parte, non è soltanto di natura sanitaria, ma piuttosto economico. Correndo a porte chiuse, gli organizzatori locali si trovano nell’impossibilità di pagare la tassa all’organizzatore del campionato, la società spagnola Dorna. Dunque si può gareggiare soltanto su quei tracciati e in quelle realtà che, anche senza pubblico, possono in qualche modo garantire una certa copertura di spese. Già nella scorsa stagione Assen aveva declinato la possibilità di ospitare la Superbike in assenza di spettatori. Sarà difficile che, nel frattempo, questa volontà sia cambiata. Più facile che si vada verso un posticipo nella seconda parte di stagione. A quel punto il primo evento potrebbe diventare l’Estoril, in Portogallo, in calendario per 8-9 maggio. Lo scorso ottobre questo tracciato è stato disponibile ad ospitare (senza pubblico) la gara finale.

Urgono chiarimenti da Dorna

A questo punto sarebbe auspicabile che Dorna chiarisse la situazione: l’avvio del Mondiale 2021 è stato ampiamente posticipato rispetto al passato, nella speranza che dalla primavera in avanti le condizioni pandemiche fossero migliori. Non è da escludere che sia necessario rivedere profondamente l’attuale bozza di calendario.