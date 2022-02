Superbike, Bautista sfida Rinaldi: “Stagione difficile per entrambi”

Alvaro Bautista soddisfatto della sua Ducati V4R dopo i primi test Superbike a Jerez e Portimao. Ai box collaborazione e sfida con Michael Rinaldi.

Alvaro Bautista si appresta a vivere la sua quarta stagione nel Mondiale Superbike. Nell’ultimo biennio con la Honda ha racimolato tre podi, zero vittorie e nessuna Superpole. Nel primo anno con Ducati 16 trionfi, un totale di 24 podi e 4 Superpole. Il pilota spagnolo è sicuramente uno dei piloti che sono andati meglio al primo anno in WorldSBK, peccato che le strade si siano presto divise… Ma ora è il momento del grande ritorno, che ricorda un po’ il dietrofront di Valentino Rossi da Ducati a Yamaha in MotoGP.

Bautista e il ritorno in Ducati

Nei test di Jerez e Portimao Alvaro Bautista ha ritrovato il sorriso, la Panigale V4R si adatta bene al suo stile di guida. Anche due anni dopo calza come un guanto, poche modifiche e diversi miglioramenti rispetto alla versione 2019. “Ho dei bei ricordi della mia prima stagione nel WorldSBK con Ducati. Ho vinto tante gare, ma soprattutto tutta l’atmosfera è stata fantastica e mi sono sentito molto bene in sella alla moto. Sono felice di essere tornato e spero di godermi questa stagione come nel 2019“.

Borgo Panigale ha puntato sullo spagnolo per vincere il Mondiale, a l’impresa si preannuncia più ardua rispetto a tre anni fa. “Allora c’era solo Jonathan Rea, se vinceva io ero secondo e se vincevo lui era secondo, non c’erano molti rivali. Per fortuna questo è cambiato. Abbiamo più piloti che lottano per le prime posizioni“, ha sottolineato Bautista sul sito ufficiale Worldsbk. “Il livello di questo campionato è sempre più alto, sarà una stagione divertente perché in molti lotteranno davanti“.

Rinaldi primo avversario da battere

Condividerà il box con il giovane Michael Ruben Rinaldi, spesso al vertice nella scorsa stagione della Superbike. “Penso che siamo più o meno simili, piccoli e leggeri. Penso che sia molto positivo perché in passato, con Chaz, eravamo molto diversi e anche il nostro stile di guida era molto diverso – aggiunge Alvaro Bautista -. Non è facile ottenere una buona configurazione per entrambi i piloti. Con Rinaldi abbiamo stili di guida molto simili e anche altezza e peso simili. Penso che sia più facile per gli ingegneri. Inoltre, è molto giovane e vuole vincere. Sarà una stagione difficile per entrambi!“.

