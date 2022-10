Superbike, Bautista: “Razgatlioglu e Rea hanno la pressione di vincere”

Alvaro Bautista ha chiuso con il quinto tempo assoluto il venerdì di prove libere Superbike a Portimao. Oltre mezzo secondo il distacco rispetto al leader Toprak Razgatlioglu.

Certamente deve migliorare il time attack, però il pilota Ducati ha focalizzato la maggior parte del suo lavoro odierno sul passo. Razgatlioglu e Jonathan Rea sembrano più a posto di lui e partono come favoriti, ma cercherà di dare il massimo per giocarsi la vittoria con loro. La FP3 di domattina sarà molto importante anche per lui, alla ricerca di progressi per essere maggiormente competitivo.

Superbike Portimao, Bautista si aspetta Razgatlioglu e Rea molto forti

Bautista ha così commentato la sua giornata all’Autodromo Internacional do Algarve: “Oggi abbiamo cercato di comparare le gomme Pirelli. Al mattino il feeling con il nuovo compound non è stato male. Ho fatto il mio miglior tempo nel giro numero venti, infatti. È stato positivo. Nel pomeriggio con la SC0 mi sono trovato abbastanza bene. Avevo buon passo e buon feeling, meglio che in FP1. Ma quando ho provato la nuova SC0 ho avuto sensazioni negative rispetto al mattino, non so da cosa sia dipeso. Comunque il nostro setup è abbastanza buono e domani cercheremo di ottimizzare tutto“.

Il pilota del team Araba Racing Ducati conferma di non essersi concentrato sul time attack e di aver svolto un lavoro più rivolto alle gare: “Mi sono focalizzato sul passo gara, per questo non avete visto un tempo molto veloce sul giro singolo. Ma se vedete i tempi, sono davvero costante. Per me il ritmo è la cosa importante. Ho cercato di capire quale gomma fosse migliore per le gare“.

Infine ha ammesso di vedere Razgatlioglu e Rea particolarmente competitivi a Portimao, però non è preoccupato: “La mia fiducia è sempre la stessa, noi siamo focalizzati sempre su noi stessi e sul dare il massimo. Sicuramente Jonathan e Toprak sono forti su questa pista, ma hanno la pressione di dover vincere qui. Entrambi sono pericolosi, sono tutti e due veloci. Cercherò di essere più vicino possibile a loro“.

Foto: Ducati