Superbike, Bautista più veloce della pioggia: “Continuavo a spingere”

La gara-1 di Superbike a Most regala grandi emozioni dal primo all’ultimo giro, con Alvaro Bautista che ancora una volta beffa i diretti inseguitori. Lascia andare via Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, li lascia mettere sotto stress le gomme e resta guardingo alle loro spalle, fino a 12 giri dalla fine, quando mette a segno la zampata vincente. Non sbaglia nulla lo spagnolo della Ducati ufficiale, che si sfila dalla bagarre finale tra chi insegue, con Scott Redding che ha stupito tifosi e avversari.

Bautista si conferma leader Superbike

Per la prima volta in questa stagione Superbike vediamo ben quattro protagonisti nel gruppo di testa, con la pioggia che ha recitato la sua piccola parte. A metà gara ha dato qualche preavviso, ma il meteo ha tenuto botta fino all’ultimo senza causare intoppi. Ci pensano subito Rea e Razgatlioglu a trainare il carro nelle prime fasi, con Bautista che resta alle calcagna, lasciandoli liberi di prendersi a cazzotti. Ma la Ducati Panigale V4R sfrutta al meglio la potenza del motore, anche sul rettilineo di Most, dove avviene il sorpasso che cambia la gara e gli consegna la settima vittoria stagionale.

Anche con le temperature più basse la Ducati non teme rivali e Alvaro sa come guidarla al successo. L’obiettivo è chiudere la prima parte del Mondiale Superbike con un buon vantaggio in classifica, così da gestire nella seconda parte. Deve fare i conti anche con la mano infortunata in Inghilterra due settimane fa, che lo ha costretto a sfilare durante la Race of Champions a Misano. “Millesimo podio Ducati, è un bel modo per festeggiare con una vittoria, specialmente su questa pista dove non avevo mai provato con Ducati. Grazie al mio team che ha lavorato molto bene per fare lavorare al meglio le gomme. L’ultima volta che abbiamo usato queste gomme è stato nei test invernali. Sapevo che stando con i primi nella prima parte di gara sarei rimasto anche nella seconda parte, ci mettevo un po’ a scaldare la gomma. Poi ha cominciato a piovere un po’, Toprak e Jonathan hanno perso un po’ di fiducia, io mi sentivo bene e ho continuato a spingere. Quando ha smesso ho spinto un po’ di più e sono riuscito a vincere“.

Toprak e Scott sul podio

Il campione in carica Toprak Razgatlioglu chiude al secondo posto il primo round dopo aver lottato a lungo con Jonathan Rea prima e con Scott Redding poi. “Non è stata una gara facile, ho provato ad andarmene via ma avevo un piccolo problema sull’accelerazione in uscita delle curve. Grande battaglia finale con Jonathan e Scott. Siamo di nuovo a podio, domani ci riprovo“, ha commentato il pilota della Yamaha al parco chiuso.

Il pilota BMW Scott Redding sorprende tutti con una prestazione di altri tempi, colmando il distacco iniziale e arrivando a far tremare i due big Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu. Nel giro finale il britannico viene sorpassato dal campione turco, ma incassa un podio che dà tanta fiducia al team tedesco. “Abbiamo fatto qualche piccolo cambiamento rispetto a Donington, eravamo molto fiduciosi sul pacchetto che avevamo. La fiducia che avevamo da Donington era importante… Avevo bisogno di partire davanti, mi sono avvicinato al gruppo di testa, si è resa interessante la situazione. Passare Toprak e Johnny è una bella sensazione e spero di poterla sentire più spesso. Stiamo migliorando e lo stiamo dimostrando“.