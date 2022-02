Superbike, Bautista-Ducati ancora non basta: “Dobbiamo allenarci”

Alvaro Bautista 3° nel Test Superbike a Portimao, Rea e Razgatlioglu sembrano avere qualcosa in più. Il pilota Ducati non riesce a sfruttare la Pirelli SCQ.

Alvaro Bautista è riuscito a tenere testa nella classifica combinata del test Superbike a Portimao. Ma alla Ducati sembra mancare ancora qualcosa per tenere il passo di Kawasaki e Yamaha. Dato che il pneumatico SCQ destinato alla Superpole e alla gara sprint non è ancora perfettamente funzionante, a regalare il giro record ci ha pensato la gomma racing SCX.

Gomme e caduta per Bautista

Razgatlioglu ha fermato il cronometro in 1:39.616 con la SCX. Jonathan Rea è arrivato secondo in 1’39″835 con la SCQ, Alvaro Bautista è terzo con l’SCX in 1’40″055. Lo spagnolo del team Aruba.it Racing aveva una miglior confidenza con la SCX: “Pirelli vorrebbe utilizzare l’SCQ nella gara sprint, ma finora è più simile a una gomma da qualifica. Dopo tre giri perde nettamente aderenza. Ma è stato interessante provare a dare informazioni a Pirelli“. A metà della seconda giornata di test a Portimao ha rimediato un incidente alla curva 8, fortunatamente senza conseguenze fisiche. “In frenata sono andato un po’ troppo all’esterno, la ruota anteriore è scivolata via. Siccome i cordoli sono più alti dell’asfalto, la moto è decollata“.

Ducati-Bautista… il lavoro continua

La sfida per il titolo mondiale di Superbike ruota sicuramente intorno alle gomme. Per Alvaro Bautista si chiude la sua quarta uscita in sella alla Panigale V4R. I primi due giorni di test a Jerez dello scorso novembre, ora ha chiuso altri due giorni a Portimao. Ducati e il neo arrivato hanno bisogno di macinare ancora chilometri prima di trovare la perfetta intesa. “Dopo una pausa di due mesi, avevo davvero bisogno di riprendermi. Ma è normale, le sensazioni con la moto e il movimento su di essa arrivano compiendo giri. C’è solo una vera forma di allenamento in moto: andare in moto. Abbiamo avuto qualche difficoltà al mattino quando il grip era più basso. Poi la moto diventa un po’ più nervosa. Quando fa più caldo, mi sento sempre meglio“.