SBK, Axel Bassani sogna il titolo: “Ma mi serve un team factory”

Non ci sono dubbi sul fatto che Axel Bassani sia uno dei giovani più interessanti del Mondiale Superbike e ci sono molti tifosi che vorrebbero vederlo correre per un team ufficiale. Magari quello Ducati, che però sembra avere altri piani per il 2024 e non lo promuoverà da Motocorsa Racing.

Il suo manager Alberto Vergani ci ha spiegato (QUI l’intervista) che non ci sono trattative in corso per il suo trasferimento in un’altra squadra. Molto probabilmente il pilota veneto continuerà a correre con il team diretto da Lorenzo Mauri, che lo ha portato in SBK nel 2021 e nel quale si sente ormai in famiglia. I risultati finora sono stati molto buoni e, senza eventuali chance di approdare in una struttura factory, rimarrà nello stesso box anche l’anno prossimo.

Superbike, Bassani spera di laurearsi campione

Anche se nel 2024 potrebbe vestire ancora i colori del team Motocorsa Racing, Bassani ha ben chiaro il suo obiettivo per il futuro: “Ho iniziato la stagione puntando al team ufficiale Ducati – ha detto al Corriere dello Sport – e in generale vorrei andare in una squadra factory. È l’unica via per conquistare il Mondiale“.

Il 23enne di Feltre ambisce a lottare per il titolo Superbike e sa che è complicato (anzi, impossibile) farlo con una squadra indipendente. Nonostante Mauri gli metta a disposizione un buonissimo pacchetto tecnico e ci sia anche del supporto da parte di Ducati, solo i team ufficiali possono puntare alla corona iridata.

Axel a Misano per sorprendere i big

In questo fine settimana il WorldSBK fa tappa a Misano Adriatico, un appuntamento molto sentito sia da Ducati sia dai piloti italiani. Bassani darà il massimo per conquistare dei buoni risultati: “I test sono andati bene – ha spiegato – anche se non c’era il caldo torrido che ci aspettiamo in questo weekend. L’obiettivo mio e del team è sempre il podio, ma non sarà semplice“.

Axel non è ancora salito sul podio in questa stagione, ma ha chiuso sei manche su dodici disputate in top 6. L’ultimo podio risale a Gara 1 in Argentina nel 2022, quando ha chiuso terzo dietri ad Alvaro Bautista e Jonathan Rea. Il veneto vuole anche difendere il suo quinto posto in classifica generale, dove ha 91 punti: + 18 su Dominique Aegerter e +19 su Michael Ruben Rinaldi. Quest’ultimo dovrebbe essere particolarmente forte a Misano, dove ha già vinto e fatto dei podi.

Foto: Motocorsa Racing