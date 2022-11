Superbike Australia, Razgatlioglu: “5 secondi persi, potevo lottare con Rea”

Il suo proposito di fare un’altra tripletta dopo quella in Indonesia è andato in fumo. Toprak Razgatlioglu in Gara 1 Superbike in Australia è arrivato secondo e non senza qualche rammarico. Dopo una prima parte sul bagnato nella quale era nel gruppo di testa, si è ritrovato staccato da Jonathan Rea al momento del rientro in pista in seguito al cambio gomme.

Qualcosa non ha funzionato alla perfezione nel team Pata Yamaha al momento del pit stop e ciò ha condizionato il risultato finale del pilota turco, troppo distante dal rivale della Kawasaki per potergli contendere la vittoria. Una lezione utile per il futuro quella di oggi. Comunque domenica il campione SBK 2021 proverà a tornare al successo per chiudere al meglio questa stagione.

SBK Australia, Razgatlioglu commenta Gara 1

Razgatlioglu si è detto contento di essere salito sul podio, anche se evidenzia che nel cambio gomme la squadra non è stata impeccabile e ha perso del tempo prezioso: “Il weekend non è iniziato bene, però il team ha lavorato in tutte le aree per darmi una buona moto. Sono felice per aver chiuso sul podio questa gara strana. Quando ho visto Johnny che rientrava al box, l’ho seguito. La squadra ha fatto un piccolo errore al momento di mettere la gomma anteriore, abbiamo perso forse 5 secondi. Ma queste sono le corse, questo è il motorsport. Ho cercato di fare del mio meglio e anche il team ha fatto lo stesso. Adesso guardo a domani, abbiamo altre due gare“.

Il pilota Yamaha domani darà il massimo per salire sul gradino più alto del podio, però è consapevole delle difficoltà che potrà incontrare: “Non sarà semplice. Il tempo sarà come oggi, pioverà. Spero che rivedremo ancora il sole. Voglio lottare nuovamente per il podio, perché questa pista non è facile per Yamaha. Sono felice per il ritorno alla vittoria di Johnny, ma penso che se non avessi perso tempo al pit stop avrei lottato con lui. Domani riproverò a vincere“.

Foto: Yamaha Racing