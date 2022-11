Superbike Australia, Jonathan Rea on fire: nel suo mirino c’è Razgatlioglu

Jonathan Rea è il leader del venerdì di prove libere Superbike a Phillip Island. Suo il miglior tempo sia nella FP1 sia nella FP2. Il sei volte campione del mondo ha iniziato bene il suo weekend in Australia.

Ma Alvaro Bautista lo tallona e si sa che la pista australiana può essere particolarmente favorevole alla Ducati. Tuttavia, incombe il rischio pioggia e con condizioni bagnate il pilota Kawasaki è probabilmente il migliore della griglia SBK. Forse ci spera di correre sull’acqua. In ogni caso, il suo auspicio è quello di tornare alla vittoria dopo mesi di digiuno. Non vince dal round di Estoril disputatosi a maggio.

SBK Phillip Island, Rea contento delle prove libere

Rea al termine della giornata si è detto soddisfatto del lavoro svolto e delle sue performance, ha avuto buone sensazioni: “La moto mi è piaciuta molto fin dal primo giro. I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro con il setup. Ho cercato di iniziare con calma, di essere fluido e le cose hanno funzionato. Sono stato chiaro nei commenti alla squadra per apportare qualche modifica al setup tra FP1 e FP2, la moto andava bene. Ci sono delle aree nelle quali dobbiamo migliorare domani. Stasera analizzeremo tutto per provare a rendere le cose più semplici sulla distanza di gara“.

Il sei volte campione del mondo Superbike è contento delle sensazioni che ha avuto in sella alla sua Ninja ZX-10RR, però vuole ulteriori passi avanti domani. Sa di non potersi adagiare, perché i rivali lavoreranno per migliorare a loro volta e bisogna anche tenere conto della variabile meteo.

Johnny vuole il 2° posto di Razgatlioglu

Johnny darà tutto per essere protagonista delle gare, vuole tornare a vincere: “Nelle ultime gare siamo stati lontani da Alvaro e Toprak in termini di tempo di gara. Fatichiamo soprattutto nel finale. Il mio obiettivo è essere costante, essere alla fine, dare il mio 100% e se possibile fare bene. Non mi preoccupo di loro. Alvaro ha già fatto il suo lavoro in questa stagione e con Toprak siamo in lotta per la seconda posizione in classifica“.

Il nord-irlandese vorrebbe strappare a Toprak Razgatlioglu il secondo posto nel Mondiale SBK, ma recuperare 37 punti è molto difficile: “Lui ha un grande vantaggio – ammette – ma con le previsioni può succedere di tutto. Con il mio buon passo possiamo lottare per stare davanti e provare a giocarcela fino all’ultima gara“. Rea promette battaglia.

Foto: Kawasaki Racing