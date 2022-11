Superbike Australia, Bautista: “Attenzione a Lowes e alla pioggia”

Alvaro Bautista ha smaltito la festa fatta per la conquista del titolo mondiale Superbike. Nel venerdì di prove libere in Australia ha conquistato il secondo tempo assoluto, staccato di 105 millesimi dalla Kawasaki di Jonathan Rea.

Un buon inizio per il pilota Ducati, che è anche caduto nella prima sessione ma senza conseguenze. Era in curva 4 all’inizio del secondo settore, tallonato da Toprak Razgatlioglu, ed è scivolato. Uno dei rari errori di questa stagione straordinaria, per fortuna senza danni. A Phillip Island, comunque, si è confermato forte. Lì tre anni fa debuttò in SBK facendo tripletta di vittorie e sorprendendo tutti con una Panigale V4 R che a sua volta era all’esordio.

SBK Australia, Bautista commenta le prove libere

Queste le sensazioni di Bautista al termine della giornata di prove libere in Australia: “Al mattino ho avuto una piccola caduta in curva 4, ma niente di serio. Sono andato leggermente largo e ho perso la ruota anteriore. Non è successo nulla, anche se non ho potuto terminare la FP1 come avrei voluto. Ho lavorato molto sul passo e ho cercato di capire le due nuove gomme portate da Pirelli. In FP2 abbiamo fatto bene, ho provato la opzione A delle gomme Pirelli dopo aver provato la B stamattina. Mi sono sentito meglio con la A, penso che continuerò a usare questo pneumatico“.

A livello di gomme, Alvaro ha già fatto la sua scelta ed è soddisfatto del ritmo che ha avuto nel secondo turno. Tuttavia, la pioggia potrebbe cambiare il weekend: “Sono felice – spiega – perché a livello di passo abbiamo lavorato bene e sono a mio agio sulla moto. Possediamo una buona base, vediamo domani che condizioni ci saranno visto che c’è la possibilità che piova. Dovremo adattarci a qualsiasi scenario, fare del nostro meglio, divertirci e poi vediamo come va“.

Toprak Razgatlioglu non è sembrato super in palla oggi (oltre 4 decimi di ritardo da Rea), ma il pilota Ducati non lo sottovaluta: “Difficile dire come andranno le gare, bisognerà vedere le condizioni. Ma sull’asciutto sicuramente Toprak sarà davanti. In questa pista se hai un buon riferimento davanti puoi essere veloce. Stamattina lui ha fatto il suo best lap dietro di me. Con gara asciutta penso che la lotta sarà la stessa che abbiamo visto durante la stagione. Ma c’è anche Lowes abbastanza veloce e costante. Qui ha già vinto in passato. Vedremo… “.

Foto: Mimmo Maggiali