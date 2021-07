Superbike Assen: gli orari TV su Sky Sport, TV8 e streaming

Jonathan Rea, 12 trionfi, conta sul "fattore Assen" per tornare in vetta al Mondiale. Gli orari TV e le previsioni meteo per il week end

Dopo un anno di stop la Superbike torna ad Assen, uno dei circuiti più “storici” nel calendario. Qui si gareggia dal 1992, per un totale di 28 edizioni già disputate. L’evento è particolare per due ragioni: intanto perchè, almeno prima della pandemia, registrava sempre un pubblico “internazionale”: nell’epoca di King Carl Fogarty, l’Olanda era una sorta di terzo appuntamento “british”, con decine di migliaia di appassionati che varcavano la Manica per spingere il proprio idolo. Inoltre su questo circuito particolare ci sono due piloti che hanno fatto una differenza particolare: il primo è proprio Foggy, con dodici vittorie all’attivo. Il secondo è Jonathan Rea, che vanta lo stesso numero di trionfi e nel week end ha l’opportunità di diventare “Re del TT” olandese. Ricordiamo che al comando del mondiale c’è Toprak Razgatlioglu, con due punti di vantaggio su Rea. Terzo è il ducatista Scott Redding, a -66 punti.

Il ritorno del pubblico

Ad Assen, per la prima volta da inizio pandemia, la Superbike accoglierà il pubblico senza limitazioni di capienza. Basterà presentare all’ingresso il tampone negativo, oppure certificato di vaccinazione. Purtroppo il meteo non promette tre giorni di sole: venerdi variabile, con scarsa possibilità di pioggia, ma sabato-domenica saranno probabilmente avversati da precipitazioni. Sarebbe la prima volta che si corre sul bagnato in questa stagione.

Le highlights su Corsedimoto

Il round di Assen sarà trasmesso integralmente da Sky Sport MotoGP HD, per abbonati. Le tre gare saranno visibili in diretta anche su TV8. Sul nostro sito offriremo (gratis), come di consueto, le highlights delle gare e dei momenti più spettacolari del weekend. Qui di seguito il programma in pista e gli orari dei collegamenti TV. La diretta su Sky è accessibile anche on line (sempre per abbonati) via NowTV.

La programmazione TV

Venerdì 23 luglio 2021

9:45-10.15 WorldSSP300 Prove 1

10:30-11:15 WorldSBK Prove 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

11:25-12.10 WorldSSP Prove 1

14:15-14:45 WorldSSP300 Prove 2

15:00-15:45 WorldSBK Prove 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

16:00-16:45 WorldSSP Prove 2

Sabato 24 luglio 2021

9:00-9:30 WorldSBK Prove 3

9:45-10:05 WorldSSP300 Superpole

10:25-10:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

11:10-12:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

12:45 WorldSSP300 Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

Domenica 25 luglio 2021

9:00-9:15 WorldSBK Warm Up

9:25-9:40 WorldSSP Warm Up

9:50-10:05 WorldSSP300 Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

Foto: Yamaha Racing