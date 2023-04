Superbike Assen, Axel Bassani “Dobbiamo capire cosa ci manca”

Axel Bassani è contento a metà. Ad Assen si è confermato uno tra i piloti più costanti e consistenti del Mondiale Superbike, quarto nella classifica generale del campionato. Ha duellato con Andrea Locatelli sia il sabato che la domenica ed è il podio è veramente vicino. E’ stato a lungo tra i primi ed ha lottato per la terza posizione ma nel finale è stato raggiunto da Dominque Aegerter, quest’anno mai così brillante. Ha cercato di stargli davanti con ogni sua forza ed in effetti ha tagliato il traguardo davanti ma poi è stato penalizzato di una posizione per avere toccato il verde.

“Ho cercato di stare davanti a Dominique ma negli ultimi tre giri era molto veloce – commenta Axel Bassani -Ho fatto del mio meglio per resistere ma ho toccato il verde. Volevo fare come Valentino Rossi con Marc Marquez ma non sono Valentino. Ho lottato con Locatelli per il podio ma le Yamaha erano molto veloci. Una Ducati è andata fortissimo con Alvaro Bautista ma le altre erano in difficoltà su questo circuito. Io, Danilo Petrucci, Micheal Rinaldi abbiamo fatto fatica. Lo stile di Alvaro si adatta alla perfezione a questa moto ma per me è difficile replicarlo, tra l’altro io sono più pesante però non so se sia quello il problema”.

Come valuti il tuo week-end?

“Complessivamente è stato positivo per me: due quinti posti, il sesto in Superpole Race sono buoni. Siamo stati vicini al podio, ora dobbiamo capire cosa manca per raggiungerlo. In questi giorni dobbiamo cercare la soluzione in modo di poterlo conquistare a Barcellona“.

Problemi di gomme?

“Ho faticato a livello dell’anteriore. Ho corso 21 giri impiccato, ho spinto al cento per cento per tutta la gara. In queste condizioni posso fare quarto o quinto ma cerco il podio”.

Foto di Silvio Tosseghini