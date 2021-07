Superbike Assen: Pista allagata e warm up rimandato, ma torna il sole

Il diluvio notturno ha allagato parte del tracciato di Assen, warm up rimandato. Ma il meteo è in miglioramento, forse vedremo due gare asciutte?

Warm up in stand by ad Assen e Superbike che aspetta con trepidazione di sapere quando gli addetti riusciranno a terminare le operazioni di pulizia della pista. Al momento la direzione gara ha comunicato che la sessione comincerà alle 09:50, per una durata di appena 10 minuti, invece di 15. Le copiose piogge notturne hanno portato detriti in vari punti, nella foto in alto vedete come si presentava la zona del tornantino dietro ai box intorno alle 09. Alle 10.40 è previsto l’ingresso in pista per la Superpole Race, che scatterà alle 11. Qui gli orari dei collegamenti TV.

Folger e Mahias fuori, restano 19 partenti

Le molte cadute di gara 1 hanno lasciato strascichi. Lucas Mahias si è fratturato uno scafoide ed è già rientrato in Francia. Jonas Folger è ancora ricoverato in ospedale ad Assen causa trauma cranico. Entrambi ovviamente sono “unfit”, per cui prenderanno il via oggi solo diciannove piloti. Ricordiamo che Garrett Gerloff e Tom Sykes, non avendo segnato tempi in Superpole per caduta, scatteranno in fondo allo schieramento della Superpole Race con l’obiettivo di guadagnare la top 9 e quindi una delle prime tre file della griglia di gara 2.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

Foto: ArubaRacing