Superbike Argentina, Prove 3: Toprak suona la carica, Redding insegue

Toprak Razgatlioglu non si ferma più: il turco della Yamaha svetta anche in FP3 davanti Scott Redding, incappato in una scivolata, e Jonathan Rea.

Toprak Razgatlioglu non si ferma più: il turco della Yamaha è stato il più veloce anche nella terza sessione di prove libere, l’ultima utile per la preparazione delle gare. Il leader della Superbike precede Scott Redding, incappato in una scivolata, e Jonathan Rea.

Supremazia schiacciante

La Yamaha è un missile nelle mani di Toprak: ogni volta scende in pista, il cronometro brilla. Sembra che il numero 54 sia veloce, anzi velocissimo, in ogni circostanza e a prescindere dalla scelta di gomma. Qui la Pirelli ha portato solo due soluzioni: la SC0 di gamma e la SCX, la supersoffice che – teoricamente – dovrebbe resistere i dieci giri della corsa sprint ma non i ventuno delle due gare lunghe. La Yamaha però quest’anno ha dimostrato più volte di poter partire anche con soluzioni SCX e farle rendere anche sulla lunga distanza. Jonathan Rea, con la Kawasaki ricostuita dopo il gran botto di venerdi (qui il video) non sembra avere il ritmo per contrastare Toprak. Mai dire mai però in questa Superbike apertissima alle sorprese.

Redding cade ma poi è velocissimo

Contrattempo in inizio di sessione per la Ducati con Scott Redding scivolato alla curva 13. Il britannico è riuscito a tornare ai box e a tornare dentro per realizzare il secondo tempo. Il divario da Toprak è sensibile, quattro decimi, ma “Scottone” – fra gli inseguitori – pare più in palla di Rea: la Rossa può creare qualche grattacapo al turco? Anche Michael Rinaldi è andato forte, quinto tempo, quindi sarà uno dei numerosi motivi d’interesse di gara 1. Intanto si risveglia Garrett Gerloff, quarto crono con la Yamaha GRT: era dal fattaccio di Assen, quando speronò Toprak alla prima curva, che il texano non si vedeva nelle posizioni che contano.

Alle 17:10 attacco alla Superpole

Il programma della Superbike in Argentina riprenderà alle 17:10 ora italiana per la dodicesima Superpole di questa appassionante stagione. Qui tutti gli orari TV e i collegamenti streaming previsti per oggi e domani. Ricordiamo che gara 1 scatterà alle 20 ora italiana, i giri da percorrere saranno 21.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri