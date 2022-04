Superbike Aragon: Nel wurm up Michael Rinaldi ci mette il becco

Michael Rinaldi è stato il più veloce con 1’49″721 nei quindici minuti di warm up della Superbike ad Aragon. Il riminese della Ducati precede di soli cinque millesimi Toprak Razgtalioglu, incollati anche Alvaro Bautista con la Ducati e Jonathan Rea vincitore di gara 1.

Chi userà la SCQ?

Nella Superpole Pole che scatta alle 11:00 (qui tutti gli orari) sarà intrigante scoprire se qualche pilota punterà sulla gomma posteriore SCQ, cioè la nuova qualifica “long distance” che Pirelli ha sviluppato con l’obiettivo di allungarne la vita fino a coprire i dieci giri previsti. Il warm up è partito con appena 13 °C d’asfalto (contro 28 °C di gara 1 alle 14 di ieri) una condizione di freddo eccessivo per l’utilizzo di una copertura così tenera. Rinaldi e Toprak hanno fatto una sosta ai box, quindi è difficile capire che tipo di test abbiano svolto. Invece Bautista e Rea hanno compiuto otto giri ciascuno in sequenza, con lo spagnolo che ha registrato le migliori prestazioni negli ultimi due. Non particolarmente brillante il cronologico Kawasaki. “La SCQ per me è una scelta impossibile” ha chiarito Jonathan Rea alla vigilia.

Jonathan Rea l’uomo dei record

Oggi il Cannibale ha due primati nel mirino: potrebbe firmare la 300° vittoria Superbike di un pilota britannico (siamo a 299) e la 100° vittoria con Kawasaki: al momento è a quota 98. Il pilota più vincente con una singola marca, dietro Rea, è Carl Fogarty che con la Ducati anni ’90 festeggiò 55 trionfi. Sabato ad Aragon Jonathan Rea ha collezionato la sua 113° vittoria, la 9° su questo tracciato dove è andato a podio in 22 occasioni, di cui 21 consecutive (striscia aperta).

Foto: Mimmo Maggiali